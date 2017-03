Bolivia

Las relaciones entre Santiago y La Paz siguen deteriorándose, esta vez por las declaraciones del ministro de Defensa de Bolivia Reimy Ferreira quien comparó al gobierno de la presidenta de Chile Michelle Bachelet con el del exdictador Augusto Pinochet.

Los comentarios de Ferreira llegan después de que Chile le negara la visa de ingreso a ese país por los “términos destemplados” con los que se ha dirigido el ministro de Defensa a ese país, según un comunicado de la Cancillería de Chile.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que su país reconsideraría la decisión si Ferreira se disculpa formalmente por sus declaraciones, según reporta la afiliada de CNN en Español, CNN Chile.

Sin embargo, el ministro de Defensa boliviano se negó a pedir disculpas a Chile y dijo que el gobierno de Michelle Bachelet “es peor que el régimen dictatorial de Augusto Pinochet”. La presidenta chilena fue víctima del régimen dictatorial de Pinochet en 1975.

“Que le vaya a pedir disculpas a su abuela, yo no tengo porque pedir disculpas por algo que no he dicho, de lo que a él le han informado. Que lea bien primero antes de emitir sus opiniones”, dijo Ferreira citado por ABI.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se unió a los comentarios de Ferreira comparando al gobierno de Bachelet con la dictadura de Pinochet y acusando al vecino país de defender el contrabando.

El padre de la presidenta de Chile, Alberto Bachelet, murió en marzo de 1974 luego de ser sometido a torturas y duros interrogatorios por parte de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, quien tomó el poder de manera violenta en 11 de septiembre de 1973, derrocando el gobierno de Salvador Allende.

Michelle Bachelet —quien recibió tortura sicológica y golpes por parte de agentes de la dictadura, según le dijo a la televisión Chilevisión en 2014— y su madre Ángela Jeria Gómez fueron detenidas por los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional; en 1975 fueron expulsadas del país, según la página de la Presidencia de Chile.

El aumento de las tensiones entre los dos países se dan cuando Ferreira se dirigía al país vecino para visitar a los 9 bolivianos encarcelados en Chile acusados de haber cometido supuestamente robo, intimidación y otros delitos, según las autoridades chilenas.

De acuerdo con el gobierno chileno, Ferreira ha hecho “alusiones injuriosas al Gobierno” de ese país y contra la presidenta Michelle Bachelet y añadió que Ferreira es una persona “perjudicial” para las relaciones bilaterales.

“Hemos denegado la visa al ministro de Defensa. Él ha sido una de las personas mas perjudiciales para la relación bilateral entre Chile y Bolivia”, dijo este martes el canciller de Chile, Heraldo Muñoz.

“En primer lugar ha promovido una campaña de boicot y quiere ir a Chile, es contradictorio. En segundo lugar, se ha referido en termino ofensivos a la presidenta de la república y a Chile. Y en tercer lugar, es el responsable de que estos bolivianos, incluyendo los militares, hayan incursionado en nuestro territorio. Así que el ministro Ferreira no pisa suelo chileno”, añadió Muñoz.

Las detenciones

Los carabineros de Chile detuvieron el pasado domingo en el sector fronterizo de Colchane a dos militares y siete aduaneros bolivianos, quienes fueron “remitidos a un juzgado como delincuentes”, según ABI.

Para Bolivia los detenidos fueron “secuestrados” por la policía chilena en territorio boliviano cuando adelantaban operativos contra el contrabando.

Pero Chile asegura que los hechos ocurrieron en su territorio.

La Fiscalía chilena les imputó a los detenidos bolivianos cargos por los delitos de robo con violencia e intimidación, porte y tenencia de arma de fuego, y contrabando, por el ingreso ilegal de los dos vehículos bolivianos y de las mismas armas, según informó esa institución.

Hardy Torres, fiscal del caso, dijo que los imputados bolivianos han guardado silencio ante los juzgados chilenos.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera dice que esta situación es muy grave y culpó a Chile de tener una “actitud complaciente” con el delito.

Ferreira había postergado este lunes su viaje a la ciudad fronteriza de Iquique esperando la expedición de la visa por parte de Chile, según ABI.

“Lamentablemente nos dijeron que es un tema delicado y había que consultarlo con Santiago y bueno perdimos el avión de las 10 de la mañana, teníamos la esperanza que hasta la tarde la visa sea concedida, pero hasta ahora tampoco pudimos ir allá”, dijo Ferreira este lunes, según reporta ABI.

La Cancillería de Chile dijo en el comunicado que la decisión de negar la visa a Ferreira se fundamenta además en el hecho de que los ciudadanos bolivianos detenidos ya están recibiendo asistencia consular por parte de la Viceministra de Gestión Institucional y Asuntos Consulares, Carmen Almendras, como el cónsul general de Bolivia en Arica, Elmer Catarina, además de Liliana Guzmán, directora general de derechos humanos e interculturalidad de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Relaciones rotas

Chile y Bolivia tienen relaciones difíciles desde la Guerra del Pacífico en 1883, cuando Bolivia perdió el acceso al mar así como el control de áreas mineras clave.

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia se encuentran rotas desde 1978 en medio de desacuerdos en las negociaciones para buscar una salida al mar por parte de Bolivia.

Las relaciones bilaterales ya se habían roto en 1962 cuando Chile, según Bolivia, desvió de manera unilateral las aguas del río Lauca, para “aumentar el riego del valle chileno de Azapa”, por lo que construyó canales para disminuir la cantidad de agua que llegaba al altiplano boliviano, según ABI.

Las relaciones fueron restablecidas temporalmente en 1975 e interrumpidas nuevamente en 1978.

La Paz y Santiago tienen representantes consulares respectivamente. CNN