CONADEH atiende alrededor de mil denuncias contra miembros de la Policía

***La mayor parte de las denuncias que atiende el CONADEH, contra miembros de la Policía Nacional, es por detenciones ilegales, malos tratos, ejercicio indebido del servidor público, negligencia e inclusive por torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes.

Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, informó este día que se atienden alrededor de mil denuncias anuales contra miembros de la Policía Nacional, por diversas causas y motivos.

El ombudsman hondureño indicó que las investigaciones que realiza este ente estatal, de las denuncias recibidas, contra miembros de la policía, han sido hechas del conocimiento de la Comisión Especial de Depuración.

“Hemos transmitido todas las investigaciones que hemos realizado de esas denuncias a la Comisión de Depuración y es la Comisión la que está utilizando todo este acervo de información que el CONADEH ha recogido como una forma de luchar contra la corrupción y la impunidad”, expresó.

Puntualizó “la mayor parte de las denuncias que atiende el CONADEH, contra miembros de la Policía Nacional, es por detenciones ilegales, malos tratos, ejercicio indebido del servidor público, negligencia e inclusive por torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes”.

Apuntó debido a los niveles crecientes de delincuencia en el país, no se pueden ni deben dejar los espacios, disminuyendo una presencia militar que debe ser efectiva siempre respetando los derechos humanos.

Agregó que “la Policía Nacional está sujeta, en este momento, a un proceso de depuración que no ha terminado y mientras no se consolide como una policía comunitaria, de mayor proximidad al ciudadano, la contribución de la fuerza militar, temporalmente, es necesaria porque si no, es abrirle mucho espacio a la delincuencia y la criminalidad”.

“Nosotros estamos apegados a nuestra realidad y nuestro enfoque, en el sentido que el respeto de los derechos humanos, sean autoridades civiles o militares, es algo que nadie puede transgredir”, manifestó.

Finalmente, dijo a juicio del CONADEH, no es suficiente la parte represiva porque se requiere atacar las causas que generan la violencia y coadyuvan a la delincuencia y, sobre todo, atender la situación de la pobreza y del desempleo que afecta a gran parte de la población hondureña.hondudiario

