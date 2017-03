El entrenador de Honduras, Jorge Luis Pinto, dijo que es doloroso que te empaten un Partido de esa manera, dijo que continuará al frente del equipo nacional y que las posibilidades de clasificar al mundial de Rusia se complican pero que ahora hay que buscar puntos de visita.

“ Pase lo que pase, los técnicos siempre tenemos la culpa”, inició diciendo un triste y desencajado Jorge Luis Pinto, tras ser consultado sobre su responsabilidad en los malos resultados obtenidos por Honduras en la presente eliminatoria.

“Yo hablo del partido no de mi futuro, si me quedo o no me quedo eso lo decidiré después. Para mí el juego fue un gran partido porque lo controlamos en gran medida”, añadió el DT.

Consideta que “Tuvimos oportunidsdes de gol un buen trabajo, nuestro arquero fue exigido dos veces a los dos minutos que hubo un riesgo hay que reconocerlo y el gol, en un máximo descuido de nosotros porque las ideas estaban claras, yo si siento mi trabajo estoy muy golpeado, tanto trabajo y desgaste para regalar un triunfo que no era fácil de conseguir”.

“Eso nos duele profundamente, se que el promedio de puntos no es el ideal vengo trabajando y hago las cosas pero aveces nobse dan, no salen como uno quiere. Quiero decir con orgullo que rompí el esquema defensivo de Costa Rica, todo el bloque defensivo que yo se que es muy bueno, ganamos la espalda y pisamos el area, creamos oportunidades”, apuntó.

Sin embargo reconoció que “faltó precisión y contundencia”. Al tiempo que Lamentó “el cabezaso que fue gol, pero si estoy contento con lo que planificamos, lo que hicimos, buscamos el Partido, pero Costa Rica despues del gol se agrupó y defendió el resultado que le convenía”.

“El equipo lo hizo bien, tuvo un gran desgaste en el primer tiempo, creo que nos apresuramos en algunas ocasiones y en el segundo tiempo los cambios de Costa Rica le ayudaron, pues después del empate ellos supieron replegarse y defenderse bien”.

Según Pinto, “se pierden algunas posibilidades de clasificar, pero hay que esperar resultaados. Más no puedo tranajar, en el micro siclo que hicimos trabajé todo los días el juego aéreo porque sabía que estos dos equipos nos podían hacer daño por arriba”.

“En cierto modo hemos dado ventaja en los puntos, se rezagó mucho con este resultado, pero vamos a jugar con todo el resto de los partidos que hacen falta y vamos a sacar puntos de donde sea”, cerró.hondudiario.