***En lugar de llevar a Tim Cook a la típica gran conferencia de prensa de primavera, esta semana la compañía anunció sigilosamente actualizaciones de algunos de sus productos. Dio a conocer un nuevo iPad, añadió algunos relojes inteligentes y presentó un nuevo color del iPhone 7.

No hay ninguna nueva función ni puertos faltantes por los que volverse loco. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber?

El iPad es el más barato hasta ahora

Solo llámalo “iPad”. Como Charo u Oprah.

Apple presentó un nuevo iPad de 9.7 pulgadas que remplaza al iPad Air. No hay mucho en el dispositivo además de las habituales actualizaciones. Es más rápido y brillante con la misma duración de batería. En su interior está el chip A9 que hizo su debut en los iPhones el año pasado.

Lo que es más notable es que se trata del iPad más barato disponible, con un precio de 329 dólares para la versión de 32 GB con Wi-Fi. Es más barato incluso que el iPad Mini. La compañía espera que el bajo precio atraiga a los clientes primerizos, incluso a aquellos que compraron tabletas Android o Kindle en el pasado.

Apple quiere recuperar las escuelas

Desde los primeros días de Steve Jobs, Apple ha estado activa en la educación. Su iPad parece perfecto para el salón de clases, pero se han presentado algunos contratiempos.

Google ha superado a Apple en las aulas con su más baratos y seguros Chromebooks. Pero el nuevo iPad tiene un precio dirigido a la educación. A través de los programas educativos de Apple, las escuelas en Estados Unidos pueden obtener el dispositivo más barato, a un precio inicial de 299 dólares.

La compañía también ha estado trabajando en aplicaciones educativas como Swift Playgrounds, que enseña a los niños a programar.

Los nuevos iPhones son lo mismo, pero rojos y caritativos

El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus vienen en un nuevo color rojo metálico con acabado en mate. No hay nada más distinto en ellos. Para aquellos lo suficientemente valientes para no usar protector, es la opción más colorida disponible. Una porción de las ganancias por las ventas del iPhone rojo irá al Fondo Global de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, del que Apple ha sido socio durante una década.

Ya nadie escucha los videos

La gente utiliza sus teléfonos para grabar video constantemente, pero no siempre son películas creativas. Apple ha diseñado una nueva aplicación llamada Clip que intenta que editar un video sea muy sencillo. (Algo que la aplicación iMovie nunca ha logrado).

Su característica más interesante es el subtitulado automático. La aplicación transcribe lo que dices mientras graba y pone el texto sobre el video. Sitios como Facebook y Twitter ponen los videos en automático, pero con el sonido apagado. Esto ha creado una tendencia en la que la gente ve los videos sin sonido. Los medios y otros productores de videos han respondido añadiendo texto a todo, y ahora los creadores de películas de iPhone pueden hacer lo mismo.CNN

