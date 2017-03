***Los chalecos de mezclilla son una prenda básica que toda mujer debería tener en su guardarropa.

El chaleco de jean es una prenda comodín, tanto para looks de día como para looks de noche. La clave está en saber combinarlo según la ocasión, y son un gran complemento que le dará un toque moderno y relajado a tu look.

Con vestido

Puedes armarte un look casual, audaz y también femenino si combinas un vestido estampado con unos botines negros. Añade accesorios como un sombrero o un bolso y un chaleco de jean para darle otra textura y color.

Con shorts

Los shorts son otra prenda con la que puedes lucir un chaleco de jean y verte fabulosa. Puedes optar por un short de terciopelo o de cuero para la noche y un short de encaje para el día. Aunque combinar denim con denim es una gran opción.

Para eso elige un short de jean claro y combina con una camiseta estampada y unas zapatillas blancas, suma el chaleco de jean y tendrás un look diario fabuloso.

Con pantalón

Si quieres un look más elegante para una salida con amigas o una cita, opta por un pantalón negro de tiro alto y combínalo con un crop top blanco. Ponte unos zapatos de tacón animal print y unos brazaletes dorados.

Completa el look con un chaleco de jean corto y un labial rosa. El chaleco le dará un toque trendy y le quitará la formalidad al conjunto.

Con falda

Para un look casual o diario, combina una falda larga con estampado de flores, rayas o el que que más te guste con una camiseta neutra y un chaleco de jean. Completa con unas sandalias y un bolso marrón.

Para transformarlo en un look de noche, opta por una pollera ajustada con brillos o lisa, combina con un crop top blanco o negro y un labial de color.Glamour/hondudiario

