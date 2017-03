Traslado de reos a El Pozo disminuyó homicidios en SPS

***“Efectivamente, ha existido una reducción en la tasa de homicidios en San Pedro Sula, desde el inicio de año y con el traslado de los reos a El Pozo es significativo”, pero “falta mucho por hacer, seguiremos trabajando en esa dirección”, remarcó.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Juan Orlando Hernández atribuyó la reducción de los homicidios en San Pedro Sula a la operación Arpía en la que se trasladaron recientemente a 755 reos del centro penal sampedrano a la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara.

“Hemos descubierto la relación directa que ha tenido el centro penal, como venía operando siempre, con los hechos delictivos en esa región y en el país en general”, manifestó el mandatario en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

“Efectivamente, ha existido una reducción en la tasa de homicidios en San Pedro Sula, desde el inicio de año y con el traslado de los reos a El Pozo es significativo”, pero “falta mucho por hacer, seguiremos trabajando en esa dirección”, remarcó.

Después del traslado de los 755 reos del centro penal de San Pedro Sula a El Pozo en Ilama, “pasaron varios días, sin temor a equivocarme de miércoles a martes (una semana) prácticamente con cero homicidios en la zona de San Pedro Sula”, informó.

Además, “la reducción en las extorsiones se llegó a estimar en una baja de hasta un 40 por ciento”, puntualizó.

Hernández indicó que desgraciadamente los centros penales han sido “escuelas del crimen” y “centros de planificación y desde donde se han planeado secuestros, extorsiones y asesinatos”.

Recordó que por esas razones actualmente se construye el nuevo sistema penal.

“No es un tema menor; hemos estado descubriendo y teniendo acceso a más información de lo que se venía suscitando al interior del centro penal de San Pedro Sula”, señaló.

Añadió que también se ha tenido acceso a otra clase de información que permitirá tomar acciones más contundentes contra la delincuencia.

“Lo que andamos buscando aquí es proteger al pueblo hondureño. Miren lo que ahora pasa: los reos están más seguros en El Pozo que donde estaban (centro penal sampedrano)”, aseveró.

El mensaje

El mandatario reiteró que “quiero mandar nuevamente el mensaje a las familias de aquellos miembros de las bandas criminales que ya se quieren salir de esos grupos y saben que no tienen retorno: la mejor forma de estar tranquilos en un nuevo sistema carcelario”.

Sumó que habrá espacio para aquellos privados de libertad que desean reinsertarse a la sociedad.

Policía y Ejecutivo

Hernández, consultado sobre una eventual decisión para que la Policía Nacional dependa directamente de la Presidencia de la República, dijo que “no conozco ninguna iniciativa de ese tipo”.

“Si, puede haber momento en que la Presidencia necesite de una unidad que dependa inmediatamente o directamente de la Presidencia para montar operaciones especiales”, afirmó.

“Por ejemplo, la operación del traslado de los 755 reclusos a El Pozo, que fue de alto riesgo, no solo por el número, sino por lo peligroso de los grupos antagónicos de ese centro penal, en el que se han encontrado cosas y probablemente se seguirán encontrando cosas allí”, subrayó.

Todo ello, apuntó, convirtió la operación en altamente riesgosa, pero se vino trabajando desde el año pasado.

“Yo tomé la decisión de adelantarla, y sí, por juzgar el éxito de la operación, ese esquema nos permite tener una relación directa y efectiva “, aportó.

Hernández explicó que en temas particulares “tengo una relación directa con los jefes o encargados de la zona (Policía)” y en ese sentido “no me quita a mí la oportunidad de incidir directamente y de monitorear casos de manera personal que a mí me interesa”.

“No conozco (una iniciativa para que la Policía dependa de la Presidencia), y hasta el momento creo que el esquema de mando que tenemos nos ha resultado efectivo”, reiteró.

“En el momento que considere que no sea así, quedan dos opciones: sustituir el que no esté dando el ancho para tomar la dirección personalmente o proceder a una modificación”, dijo, “pero repito: hasta el momento no lo he considerado”, insistió Hernández.

