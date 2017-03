***En ese sentido señaló “puedo ratificar en mi registro no firme ningún tipo de contrato, se publicaba una declaración jurada como dando entender que esto era parte de una concesión, las declaraciones juradas son parte de los documentos que deben presentar cada persona y eso no significa que sea un contrato de concesión como ayer apareció en un rotativo en la ciudad capital”.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex director de la Dirección de Fomento de la Minería (Defomin), que ahora es el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Aldo Santos, dijo que él nunca autorizó contratos a la familia Rivera Maradiaga, más conocida como el Cartel de “Los Cachiros”, ya que el ex presidente Porfirio Lobo Sosa suspendió en ese momento todo tipo de concesión, hasta que existiera un ley que la regulara.

“Hay una información que no está confirmada puesto que en el tiempo que los señores hicieron solicitud de minería el señor presidente Porfirio Lobo Sosa, emitió un decreto Ejecutivo donde mando a suspender el otorgamiento de todas las concesiones a efecto que no había sido reglamentada la nueva Ley de Minería, por lo tanto las solitudes de estas personas plantearon se mandaron al archivo o sótano de la institución no firmándose contrato en relación al tema minero”, dijo inicialmente Santos en declaraciones a Radio América.

Asimismo añadió “esa información porque dentro de lo que firme 78 concesiones en mis cuatro años de gestión pero en ningún momento involucra la empresa en mención, no hay ninguna se quedaron en suspenso no sola esa solicitud si no fue una gran cantidad de solicitudes que estaban tramite porque el decreto Ejecutivo del Consejo de Ministros de ese tiempo fue enfático en suspender el otorgamiento de concesiones hasta que no se aprobara el nuevo reglamento de la Ley de Minería que en ese tiempo entro en vigencia creo que hasta en enero del año 2013”.

En ese sentido señaló “puedo ratificar en mi registro no firme ningún tipo de contrato, se publicaba una declaración jurada como dando entender que esto era parte de una concesión, las declaraciones juradas son parte de los documentos que deben presentar cada persona y eso no significa que sea un contrato de concesión como ayer apareció en un rotativo en la ciudad capital”.

Al consultarle ¿si firmó contrato con la compañía INRIMAR? Sostuvo “Ningún contrato con esta persona no tuve, ellos una vez visitaron nuestra oficina como cualquier solicitante, como cualquier peticionario del Estado recuerdo habían 10 solicitudes y las 10 solicitudes se mandaron al archivo de la institución donde actualmente tengo entendido se encuentran”.

Sin embargo reconoció contactos con un miembro de la familia Rivera Maradiaga “uno de ellos pero no es el que está hablando en Estados Unidos, solo una vez llego él a mi despacho y no lo volví a ver. Quedaron en solicitud y el decreto del señor presidente (Lobo Sosa) en aquel entonces prohibió el otorgamiento de concesiones, la decisión fue pareja se aplicó para todos de tal manera que no hubo contacto ni económico ni financiero que pudiese revelar algún tipo de suspicacia o situación más allá de lo que normalmente un servidor público hace a la primer persona”.

Finalmente sostuvo que “en ningún momento el presidente Lobo no me hizo ningún tipo de llamada para que yo pudiese favorecer a ninguna persona. Así de claro. El problema es que un supuesto, o subjetivo porque el mismo presidente a través del consejo de ministros porque prohibió la emisión general de concesiones no solo para ellos, si no para todas las personas porque no estaba reglamentada la Ley…no estaba reglamentada entonces no se podía emitir concesiones porque había una prohibición del consejo de ministros que el presidente Lobo emitió dos o tres decretos Ejecutivo publicados en el Diario La Gaceta”.Hondudiario.

