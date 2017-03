Los Estados de WhatsApp también llegarán a la versión web y de escritorio

***La fiebre de los estados vuelve a hacer eco en las aplicaciones de mensajería instantánea.

Sobre todo si se trata de una empresa como Facebook que parece tener algo personal contra Snapchat y está decidido a hacer lo que sea para que la gente deje de usar la aplicación y se mude a cualquiera de sus servicios.

Si bien el cambio de los estados tradicionales al de Status no agradó mucho a los usuarios, WhatsApp no se da por vencido y está decidido a implementarlos en WhatsApp Web y la versión de escritorio, de hecho el código de ambos servicios ya cuenta con la opción para activar los Status, sin embargo la compañía de mensajería instantánea aun no activa el servicio desde sus servidores.

Esta función llegó a los smartphones para complementar a Instagram Stories, Messenger Day y las Stories de Facebook aunque este último servicio apenas está desplegándose en los distintos países del mundo. Aunque es evidente que todos estos servicios son una copia de las historias de Snapchat, con alguna pequeña diferencia, pero al final es el mismo tipo de producto. La pregunta es… ¿para qué queremos tantos servicios iguales en las aplicaciones de la misma compañía?

WhatsApp Status llegó hace apenas un par de semanas, y la gran comunidad de usuarios no tardó en señalar que preferían los antiguos estados para un servicio de mensajería instantánea, la insistencia fue tan alta que la compañía regresó los antiguos estados a las aplicaciones de Android y iOS pero no quitó la actual pestaña de Status.

La función de historias de WhatsApp en su versión web y de escritorio funcionará de la misma manera que lo hace en la aplicación para dispositivos móviles, simplemente habrá que seleccionar la opción de Status y después tomar una fotografía o vídeo con nuestra cámara web, una vez terminada podremos decorarla con una serie de stickers o texto para después compartirla con todos nuestros contactos, o bien, solo con los usuarios que decidamos hacerlo desde los ajustes de la aplicación.

El potencial problema de WhatsApp Status para versión web y de escritorio es que hasta cierto punto es algo inane, ya que no se puede explotar de la misma manera que el teléfono, por ejemplo, la gente acostumbra a subir historias de los lugares que visita o las actividades que realiza, por lo que nuestra computadora no es la herramienta más cómoda para estas tareas.

Tal vez la compañía de Mark Zuckerberg podría implementar mejoras importantes y solicitadas por los usuarios para las versiones de escritorio y web tanto de seguridad como de funcionamiento y evitar colocar funciones que la gente no quiere usar.UnoCero

