Washington, Estados Unidos.

La participación de Honduras ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) puede considerarse como exitosa porque en este momento el país es objeto de estudio por sus buenas prácticas en materia de seguridad, afirmó hoy el presidente Juan Orlando Hernández.

Lo anterior lo manifestó el mandatario a la emisora HRN después de participar como orador principal en la celebración del 75 aniversario de la JID, en Washington.

El gobernante explicó que en su participación planteó ante la JID lo que ha hecho el país en materia de seguridad, hasta dónde se ha avanzado, hasta dónde se ha llegado, y “han presentado muchas felicitaciones a Honduras”.

Sin embargo, señaló que también dejó claro ante los organismos de Defensa del continente americano que “no se puede dar por resulto el tema de la violencia, a raíz del narcotráfico y las bandas criminales, si no actuamos regional y de manera conjunta todos los estados”.

Consideró el presidente Hernández que “el mensaje fue bien recibido” en la JID, y destacó que las fuerzas de Defensa del continente se profesionalicen en tareas de seguridad, para dar soporte a los organismos civiles y a los operadores de justicia.

“Es un compromiso de todos, se ha dejado afianzado el mensaje y pronto habrá resultados porque se necesita el apoyo y cooperación de países amigos y el continente para que en Honduras se consolide el tema de seguridad”, manifestó Hernández.

La consolidación de esfuerzos

El gobernante dijo que la gran preocupación que se avecina es cómo se consolidan todos los esfuerzos, y eso requiere de un apoyo internacional y por eso “acepté la invitación que me hicieron en la JID” para disertar.

Expuso que se ha comprobado que los Estados tienen muchas capacidades en sus Fuerzas Armadas y en sus organismos de seguridad, algo que se debe poner al servicio de todos los países “porque lo que enfrentamos, los grupos criminales, por ejemplo de las maras, se comunican con sus mismas organizaciones en Guatemala, El Salvador y Honduras”.

Destacó que para sorpresa de las autoridades se ha comprobado que “se giran órdenes de crímenes desde El Salvador, Honduras y Guatemala para cometerlos en Estados Unidos”, lo que evidencia el grado transnacional de estas organizaciones.

De esa manera, según Hernández, también trabaja el narcotráfico, que no solo se dedica al tráfico de drogas, sino de armas, dólares, personas, y por eso se debe trabajar en conjunto para combatirlo.

Hernández destacó el ejemplo de República Dominicana, que tuvo éxito en evitar el paso de droga por ese país, aunque el flujo se movió hacia Honduras, Guatemala y a parte del sur de México.

“Ahora que Honduras está teniendo éxito en su trabajo, entonces el flujo (de drogas) se mueve al Pacífico”, por países como El Salvador y Guatemala; sin embargo, lo que ahora se busca es que ya no regrese ese problema a Honduras y para eso se requiere de apoyo internacional, añadió.

El interés general

El presidente Hernández afirmó que todos los organismos de defensa, redundan en la protección elemental del derecho a la vida, a disfrutar del fruto del trabajo honesto y honrado, a que el niño tenga una infancia en paz y tranquilidad y pueda crecer como una persona de bien.

Todo lo anterior, agregó, depende de la seguridad y como ejemplo dijo que expuso ante la JID el éxito de Honduras al sostener su economía con un 3.3 por ciento de crecimiento en los últimos tres años, así como el aumento de la cartera crediticia por parte de organismos de crédito por el orden de los mil millones de dólares.

Presidente Hernández ante la JID

Ese monto, aseguró, se utilizará para construir carreteras, en programas sociales, programas como Ciudad Mujer, entre otros, “algo que solo será sostenible en el tiempo con el trabajo y apoyo internacional”.

Asimismo, apuntó que “se debe agradecer que en el continente ya no se pierdan vidas por guerras entre los Estados”, aunque eso no signifique “que tampoco no se pierden vidas por actos violentos provocados dentro de los Estados” por un crimen transnacional que se ha afianzado.

Hernández sostuvo que su mensaje se ha dejado afianzado y ahora se inicia un movimiento a nivel del continente para trabajar en conjunto en el bienestar de todos los países.

Recordó que el año pasado miembros del Colegio Interamericano de Defensa visitó Honduras durante varios días, analizaron los avances del país y sostuvieron una plática profunda con él.

“El caso de Honduras está siendo objeto de estudio como buenas prácticas”, aunque de igual manera se han expuesto los errores cometidos para que no se repitan en la región, y muchos países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe ven los avances de Honduras para poder implementarlos, manifestó.

Honduras es objeto de estudio

Entre los aspectos que se destacan por parte del país, Hernández mencionó que resalta “la Tasa de Seguridad que tiene Honduras, así como la formación que se realiza en materia de Derechos Humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas, cómo se forma a la Policía Militar en tareas policiales, de investigación y que hay una escuela especializada en eso”, algo que desconocían los demás países.

También es objeto de estudio el trabajo y coordinación del Consejo Nacional de Defensa, y el trabajo coordinado de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, algo que se busca implementar en otras regiones.

Hernández consideró que es el momento de compartir esas prácticas, “buscando que seamos más robustos en las prácticas de defensa de nuestra gente”, y eso va a atraer más inversión, más empleo, más programas sociales y derechos para más gente.

“Estoy feliz y contento porque hoy están viendo a Honduras como un ejemplo, pero igual pedimos que se trabaje más cercano entre los países”, dijo Hernández.

Expresó que “lo que se busca es un continente con paz, con más inversiones y para que la población viva en mejores condiciones, empleo y más circulante”.

Cerró diciendo que el miércoles por la noche sostuvo varias reuniones con personeros importantes de sectores privados y bancos multilaterales, entre otros, buscando fortalecer la hoja de ruta del desarrollo del país.Hondudiario.

