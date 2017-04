*** Tras una reunión con el diplomático, Muñoz afirmó que Chile reitera su posición sobre la situación que vive Venezuela e insistió que es necesario que se restablezca “el orden democrático en ese país hermano”.

El gobierno de Chile anunció este día lunes 3 de abril que su embajador en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, llamado el pasado viernes a informar de la situación que vive Venezuela después de que el Tribunal Supremo asumiera las competencias del Poder Legislativo de ese país, no tiene fecha de vuelta a Caracas.

“Hemos llamado a informar a nuestro embajador en Venezuela. Me he reunido con él esta mañana y le he indicado que no tiene fecha de regreso. Es decir, su llamado a informar es indeterminado a cuanto a fecha”, explicó en rueda de prensa el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

Tras una reunión con el diplomático, Muñoz afirmó que Chile reitera su posición sobre la situación que vive Venezuela e insistió que es necesario que se restablezca “el orden democrático en ese país hermano”.

“Chile siempre ha actuado con firmeza, con decisión, y todos saben lo que significa en diplomacia llamar a un embajador a informar, y más si esa citación es sin fecha de regreso”, incidió.

El canciller chileno aplazó cualquier decisión sobre Venezuela hasta la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, el jefe de la diplomacia chilena se defendió de las críticas del candidato conservador a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera (2010-2014), quien acusó al Gobierno de Bachelet de reaccionar tarde y con ambigüedad a la crisis venezolana.

“Me parece que está meridianamente claro la postura de Chile, que siempre ha tenido liderazgo en esta materia. La mesa de diálogo en el marco de Unasur se estableció por iniciativa de Chile hace ya casi tres años, de modo que vamos a seguir en ese camino y espero que contemos con el apoyo de los más amplios sectores del país, que tienen un compromiso con la democracia y el respeto a los Derechos Humanos”, concluyó.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles pasado que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial impuso a la AN por el incumplimiento de varias sentencias.

No obstante, el TSJ anunció el sábado pasado que renuncia a asumir las funciones del Parlamento, después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la alta corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional.ElNuevoherald/hondudiario.

