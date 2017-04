***En ese sentido dijo que “Estados Unidos lo que quiere es ayudarles a que ellos (fiscales) caigan en la misma trampa, van a terminar cayendo en la red”.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Partido Anticorrupción (PAC) Salvador Nasralla calificó este lunes de importantes los acuerdos conseguidos entre Estados Unidos (EE.UU) y los fiscales del Triángulo Norte –Honduras Guatemala y El Salvador-, pero advirtió que terminarán cayendo en la trampa por corruptos.

La semana anterior los Fiscales Generales de Estados Unidos, Jeff Sessions, Honduras, Fernando Chinchilla, Guatemala Thelma Aldana y El Salvador, Douglas Meléndez, suscribieron una Declaración Conjunta en la que convienen desarrollar una estrategia regional de trabajo articulado y colaboración eficaz, contra la criminalidad y narcotráfico en Centroamérica.

Para Nasralla esto no es más que “una demostración tacita es que en estos países no tenemos la capacidad con las personas actuales los sistemas de gobierno de los países del Triángulo Norte que son los más corruptos de Centroamérica no permiten llegar al puesto del Fiscal General del Estado a personas honestas y por lo tanto Estados Unidos está colaborando”.

Calificó de importante los acuerdos conseguidos con Estados Unidos para contrarrestar la criminalidad y narcotráfico en la región “más temprano que tarde, los mismo fiscales y jueces, van a terminar cayendo que en esta red que les está tendiendo Estados Unidos”.

Añadió que “solo se han revelado 80 páginas del informe de las declaraciones de “Los Cachiros”, hacen falta otras 500 páginas, allí hay un montón de gente amarrada lo que pasa que se van soltando poco a poco. En Honduras le han puesto sutileza para favores y siendo así es bueno que EE.UU intervenga y maneje en forma imparcial como ocurre en otras naciones sin injerencia política, la administración de la justicia”.

Según Nasralla, en los puestos de justicia se ponen a políticos porque estos se defienden entre sí mismos “el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional, todas esas personas están manchadas y por lo tanto cuando seamos gobierno, tenemos que poner en esos puestos a personas de reconocida honestidad”.

Finalmente dijo que "Estados Unidos lo que quiere es ayudarles a que ellos (fiscales) caigan en la misma trampa, van a terminar cayendo en la red".Hondudiario.

