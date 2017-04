¿Qué necesitan los smartphones para volver a ser revolucionarios?

***El Galaxy S8 es precioso, pero en el fondo no cambia lo que entendemos por un teléfono móvil hoy en díaLa inteligencia artificial, la realidad aumentada y el uso más extendido de los móviles serán quienes los renueven de verdad.

Existen revoluciones y ‘revoluciones’.El iPhone de Apple cambió cómo entendíamos el mundo de la tecnología de consumo hace diez años y cómo nos relacionábamos entre nosotros, mientras que la Francesa fue el pistoletazo de salida para las posteriores revueltas y cambios que han configurado la sociedad en la que vivimos hoy en día.

Está claro cuál es más importante.Puede sonar banal comparar ambas cuestiones, o comparar siquiera un producto con un momento histórico, y seguramente lo sea. Pero con esta exageración, se entiende mejor que el impacto que puede tener en realidadel nuevo móvil de Samsung, el Galaxy S8. Ya hemos hablado de él (y de sus accesorios y sus nuevas ideas), por lo que no conviene repetirse.

Es un teléfono maravilloso y precioso y que, junto con el LG G6, introducen en Occidente lo que a China llegó el año pasado de la mano del Xiaomi Mi Mix: los teléfonos sin marcos que aprovechan el espacio del frontal del teléfono casi por completo.

No hay que quitarle méritos, pero tampoco fliparse.Samsung quiere modificar la manera en la que entendemos lo que tiene ser un teléfono por su aspecto, y en ese sentido, su marketing no podría haber sido más acertado: “Unbox your phone”, algo así como ‘descubre tu teléfono’, si lo traducimos buscando el sentido tras ese juego de palabras en inglés.Pero por mucho que queramos darle vueltas al teléfono, sigue siendo lo mismo de siempre: una pantalla grande con un ordenador minúsculo, pero potente, detrás, que se maneja con los dedos y que permite escribir mensajes, hacer fotos y, si por alguna casualidad se alinean los astros, hacer llamadas.

Para cambiar el panorama de la telefonía de consumo tal y como la conocemos hace falta algo más, algo que ya está en ciernes y que se puede casi tocar con los dedos, porque varias compañías están trabajando en ello. Hablamos de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada y también de los usos más amplios del teléfono móvil. Samsung es una de las empresas que están trabajando en ello, y no parecen estar errando el tiro.

Bixby, su asistente con inteligencia artificial, es un competidor más en el marco impuesto por Google y Apple con sus Assistant y Siri, respectivamente. De momento, no está claro si el futuro será como Her y los teléfonos perderán toda capacidad para funcionar con texto y funcionarán simplemente con voz, pero si eso ocurriese, sí estaríamos ante una revolución.

Bixby, como Assistant y Siri, aún están muy verdes y no cuentan con la voz de Scarlet Johansson para responder a nuestras necesidades, por lo que esta posibilidad sigue un poco lejos. Otra cosa es que sirvan como un gran complemento y simplifiquen muchas de las acciones que, inevitablemente, requieren gestos o tiempo o muchas pulsaciones en un teléfono.

Otro punto en el que Samsung ha acertado y casi se ha adelantado a parte de su competencia es en el usar sus teléfonos para algo más.

La gran pantalla de los smartphones ha matado, en gran medida, a los tablets, pero no pueden luchar contra un ordenador como dispositivos de productividad. Ahí entra el DeX del Galaxy S8, o el Continuum de Microsoft o la última patente de Apple.

Lo que estas ideas hacen es convertir en ordenadores los cada vez más potentes móviles que van en nuestros bolsillos. No serán ordenadores de verdad, pero sí unos suficientemente potentes sustitutos para trabajar con texto y edición simple de fotografía.

Esto será posible a través de un accesorio o un software que les permita conectarse a un monitor, y si sumamos un teclado y un ratón que se conecten por Bluetooth, y el combo perfecto está hecho. ¿Viviremos en un futuro en el que nuestro ordenador desaparezca y tengamos un gran y potente teléfono que sirva de verdad, de verdad para todo? Esto sería otra revolución… si las baterías consiguen aguantar semejante ritmo.ElMundo/Hondudiario.

