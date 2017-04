Congreso definió requisitos para los aspirantes a comisionados de política limpia

***En ese sentido, se acordó que los requisitos para candidatos a ser comisionados de la nueva unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, serán los mismos establecidos en el artículo 22 de la Constitución de la República para ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tegucigalpa, Honduras.

Los miembros de la comisión especial multipartidaria, acordó como una primera resolución, establecer los requisitos para los aspirantes a comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos.

En ese sentido, se acordó que los requisitos para candidatos a ser comisionados de la nueva unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, serán los mismos establecidos en el artículo 22 de la Constitución de la República para ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La carta magna establece que para ser magistrado del TSE, se debe ser hondureño por nacimiento, mayor de 25 años, de reconocida honorabilidad e idoneidad para el cargo y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Mientras tanto, las prohibiciones para ejercer el cargo, son las establecidas en el artículo 7 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

Entre esas prohibiciones figuran: no haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos seis años, no haber ostentado cargo de autoridad partidaria en los últimos seis años previos a su designación, no haber sido apoderado legal de partido o movimiento político alguno y no tener conflicto de intereses en relación a las funciones del cargo.

Finalmente, los miembros de la comisión especial multipartidaria, acordaron que la postulación y documentación requeridas, deberán presentarse en formato impreso y digital.

Asimismo, no se dará curso a las solicitudes que se presenten fuera del plazo o que no acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en la convocatoria que ha hecho la comisión multipartidaria.Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...