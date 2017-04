***Lobo se prepara para ser sentenciado en Nueva York, tras haberse declarado culpable el año pasado de participar en una red de tráfico de cocaína a Estados Unidos. Su abogado no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de The Associated Press.

Tegucigalpa, Honduras.

Fiscales estadounidenses pidieron que Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, entregue 13 millones de dólares que supuestamente ganó en el narcotráfico.

En un nuevo documento judicial, los fiscales del distrito sur de Nueva York aseguran que la cifra es una estimación “conservadora” y “razonable” basada en ganancias que Lobo obtuvo en el tráfico de cocaína y en sobornos recibidos de traficantes.

Lobo se prepara para ser sentenciado en Nueva York, tras haberse declarado culpable el año pasado de participar en una red de tráfico de cocaína a Estados Unidos. Su abogado no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de The Associated Press.

Estados Unidos acusa a Lobo de enriquecerse mientras apoyaba las operaciones del cartel de “Los Cachiros”, actuando como conexión entre los narcos y funcionarios hondureños corruptos. Según los fiscales, el cartel avisó entre cinco y ocho veces a Lobo de la llegada de drogas para que ofreciera protección en caso de que las autoridades interceptaran los cargamentos. Lobo también ayudó al cartel a lavar dinero al facilitar la entrega de contratos del gobierno a una empresa de “Los Cachiros” a cambio de sobornos.

“En el 2012, motivado por la avaricia y pensar que tenía derecho debido a su estatus familiar, el acusado intensificó su actividad criminal al participar de forma más directa en el violento tráfico de drogas que destruía su país”, aseguran los fiscales Emil Bove y Matthew Laroche. Según ellos, Lobo propuso a “Los Cachiros” recibir aviones llenos de cocaína en el departamento de Olancho y ayudó a otro narcotraficante, Carlos Lobo, a intentar recuperar sus bienes incautados a cambio de un soborno de 100.000 dólares. Carlos no es pariente de Lobo.

Las audiencias del caso en la corte federal de Manhattan causaron estupor en Honduras el mes pasado, cuando un exlíder de “Los Cachiros” testificó que colaboró con el expresidente Lobo y el diputado Tony Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández. Sobre el exmandatario, Denis Leonel Rivera Maradiaga dijo que pagó al menos 500.000 dólares al expresidente a cambio de protección para llevar a cabo operaciones de tráfico de drogas.

Manuel Retureta, abogado de Fabio Lobo, presentó un documento el lunes en el que asegura que Rivera mintió en su testimonio. Por otro lado, nuevos documentos judiciales mencionan al actual presidente de Honduras.

Fabio dijo en 2014 a Rivera que urgió al expresidente Lobo y al mandatario actual a “apoyar” a “Los Cachiros” porque el gobierno “ya les había confiscado demasiado” y ellos eran “buena gente”. En 2015, Lobo volvió a defender a “Los Cachiros” en una supuesta conversación con el actual presidente cuando Hernández dijo que los jefes del cartel eran “malos”, indican los documentos.

El expresidente Lobo ocupó ese cargo de 2010 a enero de 2014. Se espera que Rivera sea sentenciado en abril.Hondudiario.

