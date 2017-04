*** Rubio, no obstante, no dijo si había recibido o no garantías de la Administración Trump sobre la política hacia Cuba.

A dos meses de anunciar formalmente una revisión completa de la política hacia Cuba, los actores políticos y económicos interesados en el tema, continúan cortejando frenéticamante a la Administración. Pero la política hacia Cuba no tiene aún persona que controle la narrativa y sea cercano al presidente Donald Trump.

“Hemos estado revisando todas estas cuestiones con el presidente y su equipo, tratando de discernir los pasos adecuados a dar y cuándo”, comentó Rubio a el Nuevo Herald. “Estoy seguro de que el presidente Trump va a tratar a Cuba como la dictadura que es y que nuestra política mirando hacia el futuro reflejará el hecho de que no es interés nacional de los Estados Unidos hacer negocios con los militares cubanos.”

Rubio dijo al periodista Oscar Haza de la televisión local de Miami que había hablado personalmente con Trump en tres ocasiones sobre Cuba. Un vocero del senador comentó a el Nuevo Herald que Rubio y su equipo “ha estado trabajando detrás del telón sobre la política hacia Cuba. Si ha habido una acción más pública en Venezuela últimamente, es simplemente debido a toda la actividad relacionada con la OEA”.

Rubio, no obstante, no dijo si había recibido o no garantías de la Administración Trump sobre la política hacia Cuba.

Los cubanos no han dejado de notar el reciente protagonismo del senador cubanoamericano en la política exterior hacia el hemisferio, y lo fustigaron en el diario oficial Granma por su actuación en el tema venezolano, aunque cuidadosamente han dejado fuera a Trump de los insultos.

El gobierno de Raúl Castro, en un ejercicio inusual de contención, no ha realizado ningún gesto dramático, mientras espera por la revisión de la política hacia Cuba, que no ha concluido, según ha dicho la Casa Blanca.

Según voceras de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) está al frente de la revisión que involucra a varias agencias federales. Pero según varias fuentes, es Jill St. John, una funcionaria de bajo nivel del NSC, quien está coordinando el ejercicio. La Casa Blanca no contestó inmediatamente a correos del Nuevo Herald sobre St. John.

En un primer nivel, la revisión implica conocer lo que hizo la administración anterior y las regulaciones en pie. Pero quienes están recopilando esta información “no tienen instrucciones sobre qué hacer con eso”, comentó una fuente que favorece el acercamiento a Cuba. Y faltan nombramientos de funcionarios en puestos claves — en el Departamento de Estado y otras agencias — que deben dar el visto bueno a la revisión y las propuestas de política, los mismos “que usualmente serían las personas con las que se podría tratar el tema de Cuba”, comentó otra fuente del grupo pro-embargo, frustrada por el “vacío” en la Administración Trump.ElNuevoHerald/hondudiario.

