Cruceristas abarrotan la isla de Roatán

Tegucigalpa, Honduras.

Aproximadamente diez mil cruceristas llegaron a Roatán a bordo de los más grandes y lujosos barcos de las diferentes compañías de cruceros, ya que la isla esta en el top de los destinos preferidos en el caribe.

Este es el caso de los cuatro cruceros que atracaron en los dos puertos con que cuenta la isla, el muelle Port of Roatán recibió al Liberty of the Seas procedente de Galveston, Estados Unidos y el Norwegian Dawn, y el puerto Mahogany Bay recibió al Carnival Brezee y el Carnival Magic, ambos de la compañía Carnival Corporation.

Los cuatro cruceros traen más de diez mil cruceristas, quienes decidan bajar a tierra tendrán la oportunidad de disfrutar de playas de arena blanca y aguas cristalinas, que invitan a practicar variedad de deportes acuáticos como el snorkel, buceo, parasailing, sin dejar atrás la gastronomía de la isla que incluye una variedad de platillos a base de mariscos.

Los habitantes de ésta ciudad insular, recibieron con suma satisfacción a los cruceristas de los diferentes barcos, esperando se lleven la mejor impresión no solo de las bellezas naturales de la zona sino también de la amabilidad y calidad de servicio que ofrecen los isleños.

La llegada de cruceristas es muy importante para la economía de la isla y el turismo en general ya que cada persona que baja del barco gasta un promedio de 80 dólares en compra de souvenirs, transporte interno, actividades recreativas, bares y restaurantes, durante las aproximadamente siete horas que el barco permanece en el puerto.

Para la semana santa que se aproxima se espera la visita masiva de turistas nacionales y extranjeros no solo a Islas de la Bahía, sino que también disfruten del turismo de aventura, de los sitios arqueológicos, las ciudades coloniales entre otros.

Se espera se supere la cifra de 3 millones de turistas a nivel nacional y una derrama de mas de más de 6 mil millones de Lempiras, que fue lo generado el año pasado.hondudiario.

