El Xiaomi Mi6 tendría una cámara con capacidades poco comunes

***A pocos días después de la presentación del nuevo Galaxy S8, Xiaomi se prepara para hacer lo propio y presentarle al mundo su nuevo Xiaomi Mi6, un teléfono que busca sobresalir de entre la competencia con características únicas que le den un buen argumento de venta acompañado de su reducido precio.

Tegucigalpa,Honduras

Ya habíamos conocido un par de filtraciones sobre lo que incluiría este nuevo equipo, pero una nueva fotografía de la caja en la que se venderán las dos versiones del equipo chino han confirmado un par de rumores ya conocidos y revelado nueva información que nos hace ver que Xiaomi quiere ser una apuesta seria contra la competencia.

La primera fotografía corresponde a la caja del Xiaomi Mi6 Plus (cuyo nombre no es oficial), que será la versión vitaminada del nuevo gama alta chino, en el podemos ver un procesador Qualcomm Snapdragon 835 acompañado de una memoria RAM de 6GB con 128GB de almacenamiento interno, hasta ahí nada fuera de lo común.

Por otro lado, encontraremos una pantalla de 5.15 pulgadas con resolución Full HD y una batería de 4000 mAh, un tamaño suficiente e incluso hasta sobrado para las características con las que nos encontramos, por lo que este nuevo teléfono puede ser una buena opción para todos aquellos que buscan un smartphone con buen rendimiento energético.

La gran sorpresa llega en el apartado fotográfico, pues encontramos una cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara trasera de 30 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen. Sin duda, ésta cantidad de píxeles no es normal en un smartphone hoy en día, sobre todo porque más pixeles no son sinónimo de mejores fotografías, para ello se necesita un lente adecuado con un procesamiento de imagen correcto, por lo que una cámara de 30MP no garantiza que el Xiaomi Mi6 llegue a quitarle el puesto al Galaxy S8, LG G6, Huawei P10, iPhone 7 o el Google Pixel.

De hecho Xiaomi ha tenido este pequeño problema con sus teléfonos de gama alta de años anteriores, donde a pesar de incluir cámaras al nivel de sus competidores demuestra que las fotografías tomadas con sus teléfonos lejos de ser malas tampoco están a la altura de otros equipos con similares características, eso si, puedes comprar dos teléfonos gama alta de Xiaomi por el precio de un Samsung, LG o demás competencia de la misma gama.

La otra fotografía filtrada corresponde a la caja del Xiaomi Mi6, que solo difiere en algunas características respecto a su hermano mayor. La primera de ellas es que la batería se reduce hasta los 3,200 mAh, aunque el tamaño de pantalla se mantiene en 5.1 pulgadas con la misma resolución en FullHD.

El procesador del Xiaomi Mi6 seguirá siendo el mismo, pero incluirá solo 3 GB de memoria RAM que se acompaña de una versión de almacenamiento interno de 64GB sin opción de incrementar el almacenamiento interno a través de una memoria microSD.

El apartado fotográfico también sufrirá varios cambios según la filtración, pues la cámara frontal pasará a ser 4 ultrapixeles, que utiliza este término pues cada pixel es más grande y recaba más información, de ahí que el número de ultrapixeles sea menor al que se incluye en las cámaras con megapíxeles. Respecto a la cámara trasera o principal, nos encontraremos con un sensor de 12 megapíxeles, pero sin información acerca del estabilizador óptico de imagen.

El precio es una de las cosas importantes que faltan por definir, aunque la compañía es famosa por lanzar buenos equipos al mercado a precios realmente bajos, y aunque puede ser que el Xiaomi Mi6 sea un teléfono más caro en relación a sus antecesores, seguirá siendo más barato que su actual competencia, aunque su poca distribución internacional también dificulta su compra.

Será este mes cuando Xiaomi realice la presentación de sus nuevos teléfonos según información declarada por su presidente, Lei jun en una entrevista realizada en China, aunque de momento no hay fecha, hora ni lugar oficiales para dicha presentación, por lo que solo queda esperar para conocer la apuesta de Xiaomi por conquistar a los usuarios de gama alta este añoElMundo

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...