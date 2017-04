Pagar con WhatsApp pronto podría ser una realidad

***El mercado de los smartphones ha conseguido llegar a sectores donde antes no se creía posible o no se imaginaban, prueba de ello son los pagos móviles o pagos realizados a través de nuestro smartphone como si este fuera una tarjeta de débito o crédito.

Tegucigalpa,Honduras

Y aunque ya hay varias empresas que están apostando muy fuerte por este mercado como lo son Google, Apple, Samsung y los mismos bancos, parece que una de las aplicaciones más utilizadas del mundo planea integrarse este mismo año a la competencia aprovechándose de su popularidad y uso en la vida diaria.

Según un comentario de Brian Acton, cofundador de WhatsApp, se ha estado estudiando la posibilidad de incluir este mismo año los pagos móviles a través de la aplicación. La idea surgió después de una propuesta en la cual pensaban usar a WhatsApp como una cartera digital que permitiera guardar tu información bancaria, aunque al final se decidió no seguir adelante con esta propuesta para enfocarse en una meta más grande.

Todo parece indicar que la compañía propiedad de Facebook está buscando un socio comercial que sea especialista en transacciones digitales, y tiene como principales opciones a UPI (Unified Payments Interface), Aadhaar y BHIM.

A pesar de que WhatsApp es un servicio utilizado en todo el mundo, parece ser que comenzará a desplegar su servicio de pagos móviles en la India, esto debido a dos factores importantes. El primero de ellos es que esta país cuenta con aproximadamente 200 millones de usuarios de WhatsApp activos, y en segunda es uno de los lugares donde los pagos móviles han tenido un mayor apogeo y aceptación en el último año.

No está claro cómo funcionará el sistema de pagos de WhatsApp, ni las medidas de seguridad que se implementaran ahora que la aplicación también tendrá la información de nuestras cuentas bancarias, sin embargo su éxito dependerá de la implementación de los comercios para utilizar este método de pago, si no es así, no importa que sea el servicio de mensajería instantánea más importante del mundo, pues no tendría utilidad.ElMundo

