***La compañía de Cupertino no se caracteriza por ser una marca especialmente económica.

Y es que desde que Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron la empresa, las críticas por el coste de sus dispositivos no han cesado…y probablemente no lo hagan. Es cierto que a los que les gustan sus terminales no les importa pagar ese “extra” por tener el logo de la manzana mordida, pero a muchos les parece sinónimo de postureo. Seas del bando que seas, nunca está de más echar la vista atrás para ver cuáles han sido los productos más caros de Apple de la historia.