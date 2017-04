*** Desde hace un tiempo están saliendo al mercado entretenidos colores de labiales. Ya salimos de los típicos tonos, hoy se pueden llevar todos los colores imaginables. Las tendencias en labiales para este año vienen cargadas de colores fuertes y distintos. Así que mira cuáles son y ponte a tono.

Tegucigalpa, Honduras.

Los labiales mate se han vuelto una súper tendencia en los últimos años y en lo personal a mí me fascinan por diferentes razones como el que duren más, no se corren y ni se diga el que tienen esa magia negra de hacer que tus labios se vean más grandes ¡Punto para mis mini labios.

Una de las muchas cosas por las que estoy a favor de los labiales mate, es que muchos de sus colores o tonos les quedan ¡a todas las chicas del mundo! No importa si la chica es rubia o castaña, blanca o morena, de ojos claros u obscuros, de cabello rizado o lacia; los siguientes colores les quedan a todas.

El café es un color con muchas tonalidades como tono chocolate, marrón, etcétera, sin embargo muchos de sus tonos se acomodan de acuerdo a la chica, dependiendo si su piel es muy blanca o muy bronceada. Si te late este color o te da curiosidad probarlo, puedes ir a tu tienda de cosméticos más cercana y te asesorarán de cuál te queda mejor ¡Incluso hay muestras gratis!

El color nude también ha sido una gran tendencia en los últimos años, nude significa desnudo por lo tanto el color nude se refiere a un tono de piel; para las que todavía no lo ubican, es ese color con tonos beige, color carne, colores rosáceos, etcétera. Si buscas en un labial que dé a tu tono de piel osea, tres tonos máximos arriba de tu tono de piel ¡Te quedarán espectacular!

El rosa se caracteriza por ser el color natural de los labios de muchas chicas, es por eso que este tono le queda a muchas, incluso si el tono de piel es más apiñonado o tus labios no son rosas naturales, es un color discreto, coqueto y sexy.

¡El rey de los colores elegantes! Bueno… después del color negro obvio. Pero la verdad es que el color guinda hace que cualquier cosa se vea elegante y aplica tanto en la ropa, los zapatos, los accesorios y el maquillaje. Además que el color guinda se acomoda a todo tipo de chica desde las que son blancas como fantasmitas, hasta las que tienen un tono de piel muy moreno ¡Todas se ven súper fancys!

Como ya lo dije en el punto pasado, no hay color más elegante que el negro. El lipstick color negro no es usado por muchas chicas por miedo a que las clasifiquen como darketas o hemos, que no tiene nada de malo serlo, pero si no eres nada de eso es molesto que te lo digan ¡Pero! El labial en color mate es totalmente diferente porque le queda a cualquiera, solo debes intentarlo una vez para enamorarte por siempre.

Un fucsia más oscuro y profundo es el que se llevará este año. Funciona tanto de día como de noche, dejando los ojos más naturales. Le viene a varios tipos de piel ya que se puede encontrar con subtono azul o más rojo.Soy actitud/hondudiario.

