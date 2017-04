***Xiaomi acaba de lanzar su nueva tablet Android llamada Mi Pad 3 que compite directamente contra el iPad Mini.

Tegucigalpa, Honduras.

A pesar de que Android es el sistema operativo más utilizado del mundo, aún tiene una cuenta pendiente con las tablets, pues no muchos fabricantes apuestan fuerte por estos productos y mucho del catálogo que hay está muy lejos de competir contra las iPad de Apple, aunque debemos mencionar que existen algunas marcas que tienen excelentes tablets en el mercado como Samsung, Huawei y Xiaomi.

Xiaomi, el fabricante que nos sorprendió con su línea de tablets Mi Pad, que eran muy similares a un iPad mini por el diseño y tamaño, pero a un precio realmente módico está de regreso con su nueva Xiaomi Mi Pad 3, que no es muy distinta a sus dos versiones anteriores en cuanto diseño, pero que si llega con mejoras en hardware, pero lo más importante manteniendo el precio más bajo posible.

Como podemos ver, se trata de una tablet pequeña pero poderosa, con la que Xiaomi busca ser del agrado de la mayoría de los usuarios, aunque en realidad este tipo de tabletas están más enfocadas en el entretenimiento que la productividad, sin embargo el tipo de procesador, memoria RAM y pantalla serán suficientes si requieres la Xiaomi Mi Pad para algunas tareas de productividad.

Por otro lado, Xiaomi no ha confirmado si su nuevo dispositivo incluye algún tipo de protección al agua y/o polvo, sin embargo parece ser que no es así, por otro lado tampoco se habló de una pantalla con cristal Gorilla Glass, pero este es muy probable que si lo incluya, aunque no sabemos exactamente qué tipo de generación será.

Aunque Xiaomi suele hacer productos de muy buena calidad, hay 2 cosas que podrían ser, o no, un problema con esta tablet. La primera es que su capa de personalización MIUI es un tanto confusa y con muchas opciones de configuración, por lo que si eres un usuario que prefiere el minimalismo tal vez MIUI no es la opción que buscas.

Por otro lado llega con la versión de Android Marshmallow 6.0, algo inaceptable considerando que todos los equipos de este año deberían de llegar como mínimo con Android Nougat 7.0, sin embargo, el precio a pagar podría ser el apartado que te haga apostar por esta tablet antes que alguna otra, además de que el problema de MIUI se puede solucionar con una ROM personalizada o un Launcher si no quieres tener tantas complicaciones.unocero/hondudiario.

