Tegucigalpa, Honduras.

El secretario de Recursos Naturales y Ambiente, José Antonio Galdámez admitió que después de investigar; que el Estado le negó un total de 10 solicitudes a la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros), quienes buscaban extraer minerales en Honduras.

En ese sentido, el funcionario dijo en declaraciones a Canal 11, “creo cerca de 10 o más solicitudes que estaban pero que no fueron otorgadas, entonces esa es la información que tenemos en el tema de recursos naturales específicamente.

“La mayor parte de las concesiones que no hemos entregado es porque no han continuado los procesos y también en algunas ocasiones no presentan toda la documentación correspondiente”, añadió Galdámez.

Asimismo explicó que “principalmente en el tema de minería es importante que recordemos que en el caso de la minería se debe contar con el visto bueno de la población para que se lleven a cabo actividades de este tipo”.

“Entonces algún requisito fue ellos no presentaron y en todo este proceso de ordenamiento del catastro minero no cumplieron con las condicione y lógicamente no podían dárseles”, cerró.Hondudiario.

