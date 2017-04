“Nunca he sido, no soy ni seré amigo de delincuentes”: Ex presidente Lobo a CNN

*** El ex mandatario en la entrevista, dijo que si lo requieren esta dispuesto a rendir su declaración, porque “el que nada debe, nada teme”

El expresidente Porfirio Lobo Sosa reiteró que él no ha sido ni será amigo del “Cachiro”, Devis Rivera Maradiaga, ex líder de la banda de criminales que se entregaron a los Estados Unidos, tras su persecución en Honduras, en su administración y en aparente venganza lo han vinculado en el juicio que se le sigue a su hijo Fabio Lobo, en un tribunal de Nueva York.

En una entrevista transmitida en la cadena de televisión CNN, con el periodista Fernando del Rincón, el ex mandatario “Pepe” Lobo Sosa, dijo que él esta dispuesto a comparecer ante los tribunales de justicia para aclarar sobre los señalamientos del cachiro Maradiaga, quienes en su momento se habrían reunido con él bajo la relación empresarial junto a otras personas.

Asimismo, repitió que la situación de su hijo, como padre lo lamento mucho. No desearía que ninguna familia pase por esto. Mi hijo ha reconocido que él ha cometido un error. En ese punto yo digo, una persona mayor, de 46 años, su familia me da mucho pesar, tiene tres niñas, pero cada quien es responsable de sus actos, siempre he insistido y ha sido mi lema en toda la vida como funcionario, nadie está por encima de la ley, no le queda más que sentirlo, porque duele, e insisto, no se lo deseo a nadie.

Sobre su hijo Fabio Lobo, dijo que no es la formación que se le dio ni es el ambiente en el que se desarrolló tampoco. “Mi hijo es un abogado y notario público. Tenía su bufete con mucho trabajo y de instituciones financieras. Siento que está fuera… del contexto que es el espacio para el cual fue formado. La gente comete errores y él ha aceptado su error y por eso se declara culpable.

El ex mandatario indicó que él no sospecho de su hijo y tampoco vio que hubiese en él un crecimiento económico desproporcionado, “pero la verdad es que nunca lo miramos. Es más, ni lo tuvo tampoco porque también resulta que después de todo esto (acusaciones) estaba hasta en la Comisión de Banca y Seguros como de las personas que no son sujetas de crédito. No vimos ningún crecimiento económico en él que nos diera una señal de alarma que algo pasaba.

Respondió que los señalamientos de ese delincuente (Devis Rivera) lo “han dejado erizado, no por lo que un delincuente pueda decir, al final puede decir cualquier cosa, si ha sido capaz de hacerse responsable de haber asesinado a 78 personas. Ese ciudadano miente, e insisto, está mintiendo. Esa reunión nunca se dio. No es mi testimonio de vida. Mi lucha siempre ha sido contra la delincuencia. Y soy muy poco de andar diciendo lo que yo hice, pero si usted revisa mi historia de funcionario, se encontrará con medio centenar de leyes en las que yo participé en contra de la delincuencia.

Consultado sobre que el cachiro en una reunión se le habrían dado medio millón de dólares, Lobo Sosa, repitió que “ese tipo miente, está mintiendo”.

“Porque recuerde usted lo que busca es salvarse, ver cómo reducir su pena. Yo le digo una cosa, al día siguiente de que él hizo los señalamientos me presenté ante la Fiscalía del Estado para ponerme a disposición. Ese tipo está mintiendo. Y se lo voy a repetir, nunca he sido amigo ni socio ni colaborador, ni he sido ni soy ni lo seré de ningún delincuente.

¿Hay fotografías donde aparece con los imputados?

Ellos actúan con el ropaje de empresarios. Cuando yo llego a la presidencia de la república, ese no era un problema aquí. Ellos eran empresarios, miembros de la cámaras de empresarios, de las asociaciones, de los bancos: empresarios.

Y eso no es únicamente exclusivo para Honduras. En todos los países que ellos operan llevan el ropaje de empresarios. ¿Qué es lo que hicimos en mi gobierno? A esa careta de empresarios, hacerle así, (levantarla) y descubrir quiénes eran verdaderamente estos delincuentes y narcotraficantes que han causado tanto dolor a la familia hondureña.

¿Conocía usted a Los Cachiros?

No los conocía. Ellos pueden haber llegado como se mira en la fotografía, pero no es que yo los conocía. Solo es parte de un grupo de inversionistas, qué sé yo, pero usando el ropaje de empresarios. Ellos así han operado y tienen que haber más por ahí.

Sobre la creación de la empresa Inrimar, Lobo Sosa explicó “mire usted el cuento. Dice él que yo le aconsejé que formara una empresa para lavar dinero. Esa empresa se fundó el 3 de junio de 2009, antes del golpe de Estado, de la crisis política que tuvimos en Honduras. Es decir, no era ni yo el favorito para ganar las elecciones”.

¿Es posible que haya un sistema de lavado de dinero?

Es muy posible, pero en casi todos los países de la historia es la misma. Pero algo más, para que se den contratos tienen que haber calificaciones de las empresas, tienen que pasar un filtro.

¿Es consciente de que podrían venir por usted?

Yo no debo nada ni tengo nada que temer. Me presenté ante la Fiscalía de Honduras y cualquiera que me requiera para que rinda declaración estoy listo. No tengo ningún problema en hacerlo, yo sé que soy inocente. En cierto modo, ellos tienen razón de vengarse. Y le voy a decir una cosa, por lo que yo estoy pasando, le puede pasar a muchos otros que luchan contra grupos de criminales, solo les digo: ‘no se vayan a amedrentar, sigan luchando’. Porque también hay una cosa medio rara, es que esto se da en año electoral. A los políticos siempre nos salta la intención política. A ellos nadie los extraditó, ellos se fueron a entregar allá. Y tienen razón de estar enojados, ¿y cómo no? Les incautamos 121 empresas con un valor de 800 millones de dólares…

En Honduras la gente percibe que lo protege el Presidente del mismo partido…

Yo me puse a la orden de la Fiscalía. También en el acompañamiento de la Maccih y lo hago porque estoy tratando de que no se esconda nada. Es más, el presidente (Juan Orlando) Hernández no veo que esté protegiendo a nadie. CNN/ Hondudiario

