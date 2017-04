Nutrida Jornada Juvenil de Ramos del Decanato Norte Manuel de Jesús Subirana en Talanga

***En la JJR hubo espacio para la oración, donde jóvenes pidieron por las necesidades de sus comunidades, rezaron por un cese a la violencia y la corrupción en Honduras. Asimismo expusieron a Jesús Sacramentado, donde se arrodillaron para rendirle honor al Rey de Reyes y Señor de Señores.

Talanga, Francisco Morazán, Honduras.

Los jóvenes del Decanato Norte de Francisco Morazán “Manuel de Jesús Subirana que conforman las parroquias de Cedros, El Porvenir, Guaimaca, Vallecillos, Orica, La Villa de San Francisco, Cantarranas y Talanga, realizaron su Jornada Juvenil de Ramos (JJR) bajo el lema “Convertidos por Amor”.

En un ambiente juvenil, lleno de alegría y fervor católico, más de un millar de jóvenes con ramos en manos, caminaron por la Avenida San Diego de Talanga, donde cantaron y gritaron a todo pulmón el tradicional ¡hosanna, hosanna”, la frase que rememora la entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén.

La Jornada dio inicio con la bendición de ramos, a cargo del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tegucigalpa, Juan José Pineda, que con ramo en mano, acompaño a los jóvenes en todo su recorrido para desarrollar los diferentes signos preparados por la Pastoral Juvenil de Talanga.

En la JJR hubo espacio para la oración, donde jóvenes pidieron por las necesidades de sus comunidades, rezaron por un cese a la violencia y la corrupción en Honduras. Asimismo expusieron a Jesús Sacramentado, donde se arrodillaron para rendirle honor al Rey de Reyes y Señor de Señores.

Además prepararon un acto a la Virgen María, rezaron el Santo Rosario, para pedir la intercesión de la Madre de Jesús, para que no se olvide de las necesidades que se tienen como iglesia en sus ciudades y en toda Honduras.

La animación de la Jornada Juvenil de Ramos estuvo a cargo del Ministerio musical cristiano Espada de Dios, quienes con su carisma, energía y música, pusieron a bailar, niños, jóvenes y adultos. Finalmente concluyeron la Jornada Juvenil de Ramos, con la celebración de la Santa Eucaristía, que tuvo lugar en La Casa de La Cultura, situada en el Centro de la ciudad de Talanga.

En ese sentido el padre de la parroquia San Diego de Talanga, Marlon Díaz dijo “en esta jornada juvenil de Ramos, convertidos por amor hemos hecho ruido y ruido del bueno”.

La Eucaristía celebrada por Monseñor Juan José Pineda, inició su homilía con su fraterno abrazo a los sacerdotes, su cariñoso saludo al Santo Padre, Papa Francisco y al Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. “Te queremos Pancho te queremos” una y otra vez gritaban con fuerza los jóvenes del Decanato Manuel Subirana y “te queremos Óscar te queremos” para saludar al purpurado hondureño.

Monseñor Juan José en su homilía

“Los primeros misioneros de cada parroquia están aquí, sería una vergüenza que lleguen misioneros de otro lugar y que los que estamos aquí no seamos” dijo monseñor, quien pidió a los jóvenes aplaudirle a los primeros misioneros de sus parroquias, los sacerdotes.

“Quiero tratar con ustedes dos temas, el primero de ellos tiene que ver con el mensaje del Papa Francisco, le voy a contar algo que me sucedió en un país africano que no le voy a decir el nombre, a lo mejor les dará risa, pero no es ningún chiste, sino tendríamos que llorar por lo que contaré y les pido seriedad. Fuimos un día a un lugar lejano y pedimos al interprete que nos acompañaba que le pidiera al cacique permiso para poder celebrar la Eucaristía”.

“Se tardó, cuatro horas en una maca para darnos permiso, después aquel hombre, aquel cacique, en agradecimiento por haber visitado su tribu me mando de regalo una niña de 13 años, me duele muchísimo lo que les estoy diciendo y le mande a decir al cacique que no puedo aceptar el regalo, pero el intérprete que me acompañaba, me dijo: si le digo eso al cacique nos mata”.

“Pues le dije prepárese porque nos van a matar, porque ese regalo no lo puedo recibir, pero el Espíritu Santo es quien nos pone palabras en nuestra boca y en la mente y se me vino a la mente una idea y le mande a decir al cacique: cómo es posible que yo le vengo a dar lo mejor que tengo (La Eucaristía) y él me manda un regalo de tercera categoría “una mujer”, mejor que me regale una cabra”.

Aquí esta lo más triste, en primer lugar los varones, en segundo los animales y en tercer las mujeres, verdad que dan ganas de llorar y no de reírse, logramos convencerlo para que nos diera la cabra, cuando íbamos en el camino propuse dejar la cabra en una tribu cerna, pero no se pudo porque eso podía desatar un conflicto entre tribus y se pueden matar entre ellos.

No les parece este un ambiente muy similar al que vivimos, muy similar a la Honduras en que estamos, así nos tratamos desgraciadamente, no pensemos que solo los africanos se tratan así, nosotros también. Les cuento esta historia porque esto tiene que ver con el mensaje que nos ha hecho llegar el Papa Francisco con motivo de esta trigésima segunda jornada mundial de ramos juvenil.

El Papa Francisco pone de ejemplo desde el inicio hasta el final a Santa María, pero cuando leí aquellas palabras del Papa no pude evitar que se me venga a la mente aquella historia de que me regalaron una niña de 13 años y que después la cambié por un animal.

Y por qué porque el Papa Francisco presenta a María como mujer modelo y ejemplo para los jóvenes y la presenta como una mujer revolucionaria pero para nosotros la revolución parece que suena armas y pelea, o confrontaciones; no se equivoquen jóvenes se trata de la revolución de Dios.

Él se refiere a la revolución del Señor Jesús, la del Espíritu Santo y de la iglesia; ¿y cuál es la revolución que el Papa Francisco nos hace ver en María? hasta el día de hoy en el pueblo judío la mujer tiene que estar con esas ventanas de ahí para afuera en las sinagogas, donde son más estrictas y más ortodoxa hacia la mujer quien no es un objeto religioso.

La mujer tiene que estar al otro lado en el muro de Jerusalén en el muro de los lamentos háganse todos la idea que esta pared es el Muro de los lamentos y allá al fondo hay un espacio con 4 piedras y por allá es donde tienen que pasar las mujeres sólo para que tengan una idea de que eso existía en los tiempos del Señor Jesús y que sigue existiendo en África en algunos pueblos y culturas, en algunas religiones.

Entonces el Papa Francisco se atreve a decir que era desechada por que era mujer y que era de segunda o de tercera categoría. Esa es la que yo hoy le propongo a los jóvenes como modelo de vida, de revolución, de entrega de visión, de fortaleza, de interesa, de fidelidad de anuncio y de no tengo miedo.

En una cultura donde la mujer es desechada resulta que el Papa Francisco nos está diciendo en esta cultura no descartamos a nadie, no rechamos a nadie. Qué triste que nuestra Honduras estamos divididos si si no coacciónados, Lástima que tengo que decir yo pertenezco a esta iglesia u otra.

Y qué vergüenza, utilizan el nombre de Dios, nos estamos destruyendo a nosotros mismos hay quienes dicen estos son los que saben leer y escribir y aquellos son los analfabetas dirigimos a nuestro país por la pobreza, odiamos a los que no saben leer ni escribir porque para nosotros aquí existen nutridos Y desnutridos.

Qué vergüenza vivir en un país así, que hasta la pobreza sirve de razón y excusa para alejarnos y a veces desechar a otras personas. No cabe eso entre los bautizados dice el Papa Francisco no a la cultura del descarte así lo pide el Papa Francisco pero sí a la cultura de esta Revolución que propone María quien por ser mujer tenía que quedarse quieta y calladita tenía que quedarse al otro lado donde nadie la vea.

Pero sin embargo esta mujer es la que dice quién dijo miedo se van a burlar afuera me van a acusar y a sentenciar porque yo digo que aquí llevó a una criatura que del Espíritu Santo, Pues aunque no lo entiendan no tengo miedo. hoy en día podríamos decir algunas mujeres por allá afuera dice yo soy dueña de mi cuerpo y tengo derecho hacer con él lo que quiera por lo tanto lo que yo llevo aquí dentro de mi cuerpo no tengo miedo y venga el aborto y se acabó.

Es exactamente lo mismo Quién dijo que la mujer Tenía que estar encerrada en aquella casa entonces voy a ver a mi prima Isabel mujer-con-mujer se encuentran y alaban y bendice a Dios, no es que se supone que la mujer no es un sujeto religioso para que la cultura por algo tenía que matar al Señor Jesús porque el espíritu del señor Jesús era una verdadera revolución.

A dónde es que quiero llegar con todo esto, desde que iniciamos ahora por la mañana me han preguntado ¿Qué qué es esto? de esos jóvenes que tienen tanta energía alegría, ¿porque cantan? y se ponen de rodilla delante del santísimo en el mercado, en la calle ¿qué es esto monseñor? Y les contestó: esto de verdad es una cosa extraordinaria porque en medio del mercado poner al santísimo Sacramento y ponernos todos de rodilla en medio de la calle esto es impresionante, esto lo que significa que no tenemos miedo hijas e hijos.

No tengas miedo de que se les note Dios, no tengas miedo de que se les Note Jesucristo, no tengas miedo de tener las palabras del Espíritu Santo en su boca, no tengas miedo de que se les note la iglesia ni de salir por la calle a gritar aunque le llamen locos de la forma como lo hemos hecho esta mañana no tengas miedo de ser discípulos y Misioneros del señor.

No se dejen intimidar por lo que dicen que los jóvenes de nuestro Honduras son malos y que no tiene valores ni principios, lo que pasa es que negocio es cuando 3, 4 o 40 jóvenes hacen las cosas mal pero ustedes en esta jornada de Ramos están haciendo las cosas bien y no son negocio para ninguna radio para ninguna televisora ni para ningún periódico no son ni siquiera negocio para Suyapa medios.

Ustedes son motivo razón de nuestra fe pocos medios de comunicación que no son Católicos están aquí presente y eso les deja claro verdad que ustedes no son negocio para los demás pero pero miren la sonrisa que tengo ahora porque quiero decirles que el mejor negocio de la Iglesia Católica son ustedes el mejor negocio de Dios son ustedes jóvenes.

Si continúan viviendo de esta forma no se trata de vivir solo el hoy o una semana, sino que toda su vida en deben vivir así porque si ustedes no viven así quiero decirles con todo respeto que con todo respeto a la palabra de Dios a la que escuchamos con mucha reverencia no nos interesa verdad, que ninguno de nosotros se atrevería a tirar esto (tira la Biblia al suelo) no solamente hoy tienen que ser oyente de la palabra.

Ustedes discípulos y Misioneros del señor Jesús no tengan miedo, quiero decirles porque están aquíl los jóvenes, la explicación está en el Evangelio pero para empezar el motivo son ustedes cuando el señor Jesús le dice a los apóstoles en el envío Vengan conmigo Vamos a Jerusalén y ustedes responden te seguiremos señor a donde quiera que vayas Pero él le dice hasta 3 veces voy a parecer me van a maltratar voy a morir pero voy a resucitar.

Y seguro que los apóstoles le habrán dicho el Señor Jesús ¿Qué es eso de que te van a maltratar y que vas a resucitar? Porque en ese momento no entendieron pero ellos dijeron; no importa estaremos contigo, sabemos señor que los pájaros tienen nido y las zorras madriguera y tú no tienes donde reposar pero nosotros estamos contigo.

En ese momento se acerca a Jesús Juan y Santiago y uno le dice cuando estés a tu gloria yo a tu derecha; y el otro cuando estés a tu gloria y a tus pierda y los otros bien separados y el Señor Jesús pudo haber dicho ustedes no han entendido nada váyanse al diablo, yo me voy a listar a los otros, la opción del Señor Jesús no puedes echar a nadie y así es que nos enseña el Papa Francisco la opción fue vengan piedras en bruto; aunque parecen más brutos en piedra, qué les tengo que dar una pulidita porque tiene todavía algunas pereza.

Es que la acción de él (Jesús) no es acusar señalar juzgar, sentenciar y desechar; sino que pulirlos para que vayan con él a Jerusalén. llegamos a Jerusalén voy a hablar de dos ustedes no van a entender el gesto este el de un ahorcado y el otro lo negó tres veces lean sus Biblias y vean que hasta el día de hoy lo que nos han dicho No es cierto que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús.

Eso no es cierto, sí negó a Jesús pero Pedro tamnien negó a todos los apóstoles, incluso a su propia cultura porque una de las preguntas que le hacen a Pedro No es sobre el señor Jesús si no ¿acaso tú no eres uno de ellos y él respondió no no tengo nada que ver y es aquí cuando Pedro nos niega a todos.

Ahora aquí tenemos esta Cruz, que nos ha venido acompañando a lo largo del camino, aquí es donde viene la gran respuesta que tiene que ver con ustedes jóvenes, ¿quiénes llegan a Jerusalén con el señor al pie de la cruz? su madre María por supuesto, porque las madres Ojalá pudiera decir que todas pero no, porque yo conozco algunas que no lo son pues las madres ordinariamente son fieles y fuertes.

Pero algunas no y posiblemente ustedes conocen alguna eso es lastimoso y las otras mujeres que acompañaban a María aquí la mayoría son mujeres como al pie de la Cruz pero de todos aquellos gallos que venían respondiéndole a Jesús a lo largo del camino en Jerusalén ¿Quién fue el único que llegó al pie de la Cruz? yo no digo nombres pero ustedes han dicho Juan, pero yo prefiero decirles que el único que llevó al pie de la cruz, fue el más joven ¿y porque llegó el más joven? porque estoy convencido qué te extraordinariamente los jóvenes son fuertes fieles y nobles que cuando se entregan a fondo llegando sin ningún temor al pie de la Cruz.

Todos los varones le pido que levante la mano y desde ahora les digo que ustedes se llaman Juan ahora levanten la mano las mujeres recuerden Juana es su nombre Porque llegaron al pie de la Cruz y es por eso que estamos aquí hermanas y hermanos Les deseo una feliz semana santa y sigan llegando al pie de la Cruz.hondudiario.

