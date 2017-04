Crónica de un escenario no deseado

Vladimir Gessen

“Primero fue el desconcierto… la indignación, luego la cólera encegueció las conciencias… El pueblo se levantó en violenta protesta… El líder había despertado las esperanzas de las gentes, que consideraron su muerte como la frustración de sus sueños… Las emisoras de radio controladas por los seguidores del líder asesinado llamaron de inmediato: ‘… Los enemigos lo acaban de asesinar… Pueblo ¡A las armas!… a la calle con cuanto haya a la mano… Asalten los comercios, tomen las armas, los explosivos… las molotov…La reacción fue inmediata en la capital, pero pronto el país estaría en estado de guerra.

En otra ciudad, la muchedumbre atiborró la plaza Bolívar… En todo el país se iniciaban los disturbios…Se formaron Juntas revolucionarias… Autoridades… abrieron el arsenal para que el pueblo se armara. Las molotov causaban destrucción en todas partes. El fuego de algunas gobernaciones, de comercios y de propiedades, de la Nunciatura Apostólica, del Palacio de Justicia, de la Universidad de los Jesuitas, de los conventos, de hoteles, de Iglesias, propagó la quemazón…

Apareció la llamarada del Colegio de la Salle… El pueblo cayó en el motín…El saldo fue de incontables muertos y heridos, la nación destrozada y el comienzo de una era de violencia”…La hija de este líder, más tarde expresaría: “Ese fue el día de los asesinos… Sin él es imposible analizar el presente trágico e injusto de un país maravilloso… Cuando lo mataron, el día antes, me habían sacado de la escuela porque una compañera me dijo ‘ojalá asesinen a tu papá’…”

Lo que han leído son declaraciones de Gloria Gaitán Jaramillo, narraciones de Aníbal Noguera de la Academia Colombiana de la Historia, y crónicas diversas de otros autores y periodistas, después del fatídico día 9 de abril de 1948, hace 69 años, fecha en la cual fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán en Colombia.

La mayoría de científicos sociales, considera que el asesinato de Gaitán coadyuvó en la creación de los ulteriores frentes guerrilleros colombianos como las FARC y de la violencia sufrida por mucho más de cincuenta años en el país vecino.

El historiador Gonzalo Sánchez señala que a “las guerrillas las hizo la violencia… no tiene un comienzo identificable. Cuando se toma conciencia de la violencia, ya está instalada en todos los contornos de la sociedad”… El 12 de abril de 2012, escribió Plinio Apuleyo Mendoza en su artículo “A 64 años del Bogotazo”, publicado en El Tiempo: “El 9 de abril de 1948 quebró en dos nuestra vida. El país ejemplar -pacífico, democrático, civilista, de grandes figuras políticas, y abierto a opciones de cambio- sería visto luego como el más violento del continente.

El eco de los tres disparos que aquel día oí a la una y cinco de la tarde desde una cafetería no se ha apagado aún”… Esperemos que esta violencia se apague con el referéndum del 2 de octubre en Colombia. Luego de más de 200 mil muertos y 100 mil desaparecidos y 7 millones de víctimas y desplazados, el pueblo colombiano vote por la paz en el Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz.

El Dilema de Venezuela

Los venezolanos dialogan o se matan… ¿Venezuela qué hará? ¿El gobierno seguirá sordo y ciego, y negando la realidad? ¿Qué hará la oposición? ¿Qué las fuerzas armadas? ¿Qué los ciudadanos? ¿Transitamos la paz? o… ¿La violencia?…

Para Colombia no ha sido fácil en medio de una guerra fratricida de más de medio siglo. Para Venezuela tampoco será una panacea la convivencia entre las partes en pugna. No obstante, si Santos y Timochenko se sentaron y dialogaron… y obtuvieron resultados… ¿Por qué no podrían hacerlo el oficialismo y la oposición venezolana?… Y si no hay diálogo entre estas dos partes, ¿Por qué el tercer factor, la Fuerza Armada Nacional, garante de la paz y de la Carta Magna, no toma la palabra y obliga el cumplimiento de un calendario electoral o de referéndum, para que el pueblo venezolano sea quien decida el rumbo de la Nación?…

