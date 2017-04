Descubre Puerto Escondido, Tela Honduras

*** El destino final que en su momento es Puerto Escondido es difícil de resumir, quizá la palabra paraíso es lo más cercano a la realidad.

Tegucigalpa, Honduras.

Miles o quizá millones de personas conocen Tela, pero debido a falta de información se pierden la oportunidad de conocer una de las gemas de la corona de bellezas que ofrece esta comunidad, joyas a la altura del Parque Punta Izopo.

El jardín botánico tropical más importante de nuestro continente, el arrecife Capiro, uno de los dos arrecifes vírgenes del Caribe, la Laguna de los Micos y por supuesto el Parque Nacional Jeannette Kawas (PNJK) en donde existe un sitio llamado Puerto Escondido.

Saliendo hacia Puerto Escondido

Justo enfrente de la Playa Municipal de Tela usted podrá observar una serie de coloridos botes y son los que le trasladan al PNJK, si va solo o solo con una persona más le recomendamos esperar a que otros turistas se unan al viaje ya que si son menos de 10 el precio podría ser de hasta 800 Lempiras, pero si va en grupo puede negociar con los lancheros para obtener un precio mejor aunque el promedio de precio queda finalmente en los 500 Lempiras o menos.

Muchos dirán que es caro, pero cuando se analiza el tiempo y distancia resulta justo, aunque la verdad este viaje no tiene precio ya que las recompensas son invaluables, el trayecto para llegar depende de lo calmo del mar porque puede ser de 45 minutos o bien de dos horas y media; tiempo en el cual es posible que se encuentre con manadas de delfines que le emocionarán.

Experiencias como deleitarse en las mecidas aguas de la zona de los farallones, enormes pedazos de piedra que sobresalen unos 30 metros encima de la superficie y que son el refugio de miles de aves marinas.

O simplemente zambullirse en las calmas aguas de la pequeña bahía donde se ubica Puerto Escondido, será en definitiva una paga abundante, aguas que dependiendo de la hora y punto desde donde se vean pareciera que son aqua, verdes o azules…

Pero para cerrar con broche de oro no podríamos decir que el tour está completo si no le hablamos de la comida, parte del valor del precio que pagó por el uso de la lancha incluye la cocinada del pez que usted mismo pescó en el trayecto,- los operadores le dan los implementos para pescar- pero si no tuvo suerte en la pescada no se preocupe porque en Puerto Escondido podrá disfrutar de la deliciosa comida Garífuna. Honduras is Great/hondudiario.

