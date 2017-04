EE.UU inició extraditando capos,  luego a colaboradores, ahora es turno de la clase política

***En ese sentido, Ponce, expresó “Estados Unidos ya agarró a los dueños de carteles, luego a los encargados de la parte logística, posteriormente a los aliados que son los policías ya hora lo que viene es a la clase política, entonces los señalados que ya están detenidos”.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex asesor presidencial, Marvin Ponce, dijo este martes que desde que se creó la ley de extradición, la justicia de Estados Unidos (EE.UU) inició pidiendo a los capos de los carteles, luego a sus aliados y colaboradores, y que ahora le toca el turno a los grandes tiburones que podrían ser empresarios o de la clase política.

“Desde que se creó la ley de extradición, esta normativa se irá desarrollando en la medida que un gobierno pida a hondureños, la extradición es una realidad, para personas que lavan activos, tráfico de armas y de personas”, inició diciendo Ponce a noticias HCH.

Según el ex funcionario del actual gobierno “aquí hay actores principales y secundarios, desde esta perspectiva hay, empresarios, militares, policías y personas a quienes no conocíamos y aparecen personas que quizás no sabíamos que eran grandes narcos”.

Agrega que de la clase política “hay involucrados, como también jueces caerán y fiscales que se metieron con el narcotráfico, así que todos los que participaron en actividades del narcotráfico y recibieron dinero fácil del crimen organizado serán extraditados”.

En ese sentido, Ponce, expresó “Estados Unidos ya agarró a los dueños de carteles, luego a los encargados de la parte logística, posteriormente a los aliados que son los policías ya hora lo que viene es a la clase política, entonces los señalados que ya están detenidos”.

Finalmente indicó “ahora pues lo que viene es que estas personas detenidas por Estados Unidos, les toca soltar , ellos tienen que cantar, para decir quiénes eran los actores y esos esos eran tiburones grandes como políticos, empresarios o ex funcionarios y eso que han hecho implica una extradición úes van a seguir cayendo”.Hondudiario.

