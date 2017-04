***“Hoy les propongo a los jóvenes ser como María, la madre de Jesús, un modelo de vida, de revolución, de entrega de visión, de fortaleza, de interesa, de fidelidad de anuncio y de no tengo miedo”, dijo Monseñor en su reflexión.

Tegucigalpa, Honduras.

Monseñor Juan José Pineda, visitó la ciudad de Talanga, para acompañar a los jóvenes en su Jornada Juvenil de Ramos, donde aprovecho para dar un mensaje de envió a la juventud, a quien instó a no cansarse de seguir a Jesús, lleguen al pide la cruz no lo dejen solo, pidió.

En esta Semana Santa, los jóvenes deben acompañar a Jesús, en su pasión, muerte y resurrección. Pidió dejar de lado, los miedos y los temores, para seguir con la revolución de María y no la de las armas, violencia y odio.

“Hoy les propongo a los jóvenes ser como María, la madre de Jesús, un modelo de vida, de revolución, de entrega de visión, de fortaleza, de interesa, de fidelidad de anuncio y de no tengo miedo”, dijo Monseñor en su reflexión del pasado sábado.

Asimismo recordó el llama do del Papa Francisco, quien nos pide no discriminar a nadie, “ya no sigamos viviendo en un país dividido, no nos destruyamos a nosotros mismo, hay que hacer esa revolución, la de la Madre María”.

Según Monseñor, “no cabe eso entre los bautizados dice el Papa Francisco no a la cultura del descarte así lo pide el Papa Francisco pero sí a la cultura de esta Revolución que propone María quien por ser mujer tenía que quedarse quieta y calladita tenía que quedarse al otro lado donde nadie la vea”.

“¿Y por qué? porque el Papa Francisco presenta a María como mujer modelo y ejemplo para los jóvenes y la presenta como una mujer revolucionaria pero para nosotros la revolución parece que suena armas y pelea, o confrontaciones; no se equivoquen jóvenes se trata de la revolución de Dios”, señaló.

En ese sentido expresó “pero sin embargo esta mujer es la que dice ¿quién dijo miedo? se van a burlar afuera de mí, me van a acusar y a sentenciar porque yo digo que aquí llevó a una criatura que del Espíritu Santo, Pues aunque no lo entiendan no tengo miedo”.

Considera que “hoy en día podríamos decir algunas mujeres por allá afuera dice yo soy dueña de mi cuerpo y tengo derecho hacer con él lo que quiera, por lo tanto lo que yo llevo aquí dentro de mi cuerpo no tengo miedo y venga el aborto y se acabó”.

“No tengas miedo de que se les note Dios, no tengas miedo de que se les note Jesucristo, no tengas miedo de tener las palabras del Espíritu Santo en su boca, no tengas miedo de que se les note la iglesia ni de salir por la calle a gritar aunque le llamen locos de la forma como lo hemos hecho esta mañana no tengas miedo de ser discípulos y Misioneros del señor”, reiteró el líder religioso.

Pidió a la juventud, no dejarse intimidar “por lo que dicen que los jóvenes de nuestro Honduras son malos y que no tiene valores ni principios, lo que pasa es que negocio es cuando 3, 4 o 40 jóvenes hacen las cosas mal pero ustedes en esta jornada de Ramos están haciendo las cosas bien y no son negocio para ninguna radio para ninguna televisora ni para ningún periódico no son ni siquiera negocio para Suyapa medios”.

“Ustedes son motivo razón de nuestra fe pocos medios de comunicación que no son Católicos están aquí presente y eso les deja claro verdad que ustedes no son negocio para los demás pero miren la sonrisa que tengo ahora porque quiero decirles que el mejor negocio de la Iglesia Católica son ustedes el mejor negocio de Dios son ustedes jóvenes”, acotó.

E tal sentido explicó “aquí tenemos esta Cruz, que nos ha venido acompañando a lo largo del camino, aquí es donde viene la gran respuesta que tiene que ver con ustedes jóvenes, ¿quiénes llegan a Jerusalén con el señor al pie de la cruz? su madre María por supuesto, porque las madres Ojalá pudiera decir que todas pero no, porque yo conozco algunas que no lo son pues las madres ordinariamente son fieles y fuertes”.

Agregó que “posiblemente ustedes conocen alguna eso es lastimoso y las otras mujeres que acompañaban a María aquí la mayoría son mujeres como al pie de la Cruz pero de todos aquellos gallos que venían respondiéndole a Jesús a lo largo del camino en Jerusalén ¿Quién fue el único que llegó al pie de la Cruz? yo no digo nombres pero ustedes han dicho Juan”.

“Yo prefiero decirles que el único que llevó al pie de la cruz, fue el más joven ¿y porque llegó el más joven? porque estoy convencido qué te extraordinariamente los jóvenes son fuertes fieles y nobles que cuando se entregan a fondo llegando sin ningún temor al pie de la Cruz”, exteriorizó.

Finalmente dijo “todos los varones le pido que levante la mano y desde ahora les digo que ustedes se llaman Juan ahora levanten la mano las mujeres recuerden Juana es su nombre Porque llegaron al pie de la Cruz y es por eso que estamos aquí hermanas y hermanos Les deseo una feliz semana santa y sigan llegando al pie de la Cruz”.Hondudiario.

