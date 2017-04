NVIDIA lanza la tarjeta de video más veloz hasta ahora

***Rendimiento sin compromisos, especificaciones sin comparación.

Hace algunos días , NVIDIA daba a conocer la evolución de su tarjeta de gráficos GTX 1080 Ti, una tarjeta enfocada a videojugadores que necesitan altas prestaciones.

Tan solo unos días después, la compañía vuelve a sorprendernos con el lanzamiento de la nueva GTX Titan Xp, la tarjeta gráfica más rápida del mundo, como ellos la han catalogado. Como era de esperarse viene cargada con la última arquitectura Pascal y con características brutales como sus 3840 núcleos CUDA y una velocidad de hasta 1.6Ghz.

Al igual que su antecesora, la GTX Titan, este nuevo modelo posee la nada despreciable cantidad de 12 GB de memoria DDR5X con una velocidad de 11.4 Gbps y un ancho de banda de memoria de 547.7GB/s. Así mismo posee una interfaz de memoria de 384-bits, que si bien hay tarjetas de video con una interfaz mayor, no poseen las demás características que la GTX Titan Xp tiene.

Por supuesto, esta nueva tarjeta gráfica es compatible con lo último en tecnología para creación de contenido de realidad virtual, además de estar lista para la conexión entre tarjetas SLI lo cual hará que tu computadora tenga un desempeño muy superior. Por otro lado, incluye la funcionalidad NVIDIA GameStream para que puedas transmitir totalmente en vivo tus partidas de juegos sin tener lags.

Por la parte de la resolución, entregará la increíble densidad de 7680 x 4320 píxeles a 60Hz. En cuanto a puertos para conexiones de monitores y pantallas incluirá el estándar Displayport 1.4, así como HDMI 2.0b y por supuesto la posibilidad de conectar múltiples monitores.

Al ser una tarjeta de gama alta y con prestaciones profesionales esta tarjeta tendrá un consumo de 250 watts, por lo que la misma NVIDIA recomienda una fuente de poder mínima de 600 watts.

Adicionalmente, NVIDIA estará lanzando los drivers de sus últimos productos para la plataforma Mac OS X, lo cual permitirá a los usuarios poder utilizar la última tecnología de la compañía en el sistema operativo de la manzana.

Como sabemos la construcción y el número de puertos de la tarjeta depende mucho de la marca que elijas cuando la compras, no todas son iguales y por ende no todas cuestan los mismo, no obstante NVIDIA ha puesto un precio inicial para su modelo de 1200 dólares, una ganga si consideramos que la mismas especificaciones que tiene esta tarjeta vienen incluidas en la Quadro P6000, una tarjeta gráfica de uso exclusivo profesional de más de 5 mil dólares.UnoCero

