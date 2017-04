HISTORIA. El Pac está en “alas de cucaracha”y podría pasar a la historia si sigue el empecinamiento de Nasralla de hacer las cosas como él dice. Si el 21 de mayo no participa en las internas “legales” no tendrá delegados autorizados para acudir a la Asamblea Nacional, que será la responsable de aprobar las planillas para las generales. Y si no participa en las generales, desaparece. Ni más ni menos…

COLOR. Por cierto, Nasralla y su bella “wife” se fueron a las bellas playas del norte del país a disfrutar de la arena y el mar, donde aprovecharán a quitarse el estrés de las elecciones internas y, además, a agarrar un poquito de color… Por allá anda también Marlene Alvarenga. Ojalá se encuentren porque sino ardió Troya, papa…

“CHILO”. Víctor Cubas, el flamante miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal, anunció que junto a “Chilo” Cruz irán a visitar a “Mel” Zelaya para que regrese al seno de la bandera rojo, blanco y rojo. A ver qué les dice el hombre de las botas a estas grandes firmas… I don’t believe it!

CARRETERAS. Viene la ola, viene la ola, viene la ola… pero la segunda ola de veraneantes que a partir de hoy salen de la ciudad… Lo que les toca a los veraneantes es tener cuidado en esas carreteras de Dios y que la virgencita del Perpetuo Socorro los proteja…

CHINGOS. Lo bueno va a ser la otra semana cuando los bañistas, todos quemados, vayan a empeñar hasta el “chucho” para no quedarse “hule” o chingos con el pago de la luz, el agua, el gas, el teléfono, la vigilancia y hasta la colegiatura de los cipotes… ¡Bárbaros!

ALFOMBRAS. Quienes andan ajetreados son los organizadores de las alfombras. Está perra la competencia entre la ex y la actual capital… A ver cuál de las dos arranca más “selfies”de la people y “posteos”en las redes sociales. Qué bueno que en medio de todo, no se pierda una tradición que lo que hace es fomentar el arte, las tradiciones y la fe entre los católicos. Congratulations…

“Ok”. Los que andan revueltos son los vecinos del antañón e histórico barrio La Leona… Ahora resulta que a saber a qué cabeza caliente se le ocurrió ir a marcar árboles con un “Ok” con la presunta intención de darles volantín porque dizque lo van a remodelar… Habrase visto semejante cosa…

SERIOS. Lo cierto es que la gente ya dijo que neles pasteles con el corte de los árboles… No rechazaron la remodelación del hogar en el que se ubica la estatua de Manuel Bonilla, el padre fundador del partido de la estrella solitaria, pero de eso a volarse los árboles de más de cien años, como que hay una enorme diferencia… Sean serios, como decía el siempre recordado JTM.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...