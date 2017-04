***Motorola está a punto de lanzar un smartphone accesible para los mercados emergentes.

Motorola es uno de los fabricantes más valorados por los usuarios de todo el mundo, esto debido al éxito de la marca años atrás. Sin embargo, al igual que sufrió BlackBerry o Nokia, Motorola terminó por estar en lo más alto de las ventas, a terminar en una crisis que los llevó a venderse a Google, que después de obtener sus patentes la vendió a Lenovo para que ésta pudiera tener una presencia más fuerte en el mercado americano.

A pesar de que hace unos días supimos que Motorola había obtenido la certificación de los nuevos Moto E4 y E4 Plus, y cuyos modelos anteriormente eran considerados de la gama baja, parece ser que los planes para este año es que estos teléfonos pertenecerán a la gama media y habrá una nueva serie destinada a la gama baja cuyo nombre será Moto C.

Los últimos rumores apuntan a que el Moto C será un teléfono con una pantalla de 5 pulgadas con resolución de 854 x 480 pixeles, un procesador Mediatek 6737 de cuatro núcleos, 1GB de memoria RAM y 8GB de almacenamiento interno que se podrá expandir con una tarjeta microSD, aunque puede ser que dependiendo de la región, la cantidad de RAM y almacenamiento interno aumenten a 2 GB y 16 GB respectivamente.

Respecto a las cámaras del teléfono, la trasera será de 5 megapíxeles, mientras que la delantera solo contará con 2 megapíxeles. Asimismo, la batería de este smartphone será de 2,300 mAh y seguramente no incluirá carga rápida.

Como podemos observar se trata de un equipo con especificaciones realmente bajas, y debido a esto será complicado utilizarlo como un buen equipo multimedia, pues sus bajas prestaciones de hardware pueden traernos algunas complicaciones a la hora de utilizarlo para juegos o la ejecución de varias tareas a la vez. Por otro lado, si buscas un teléfono sencillo del cual no sacar bastante provecho puede ser que se convierta en una buena opción.

Aún no sabemos nada sobre el precio del nuevo Moto C, aunque no debería de sobrepasar los 150 dólares ($3,000 pesos MXN) teniendo en cuenta el tipo de hardware que incluirá, aunque Motorola será quien evalúe qué precio debe tener dependiendo el tipo de mercado en el que se venda, aunque parece que será un teléfono que se comercializará en mercados emergentes como India y Latinoamérica.

Una vez que el Moto C se haga oficial la familia Moto quedaría de la siguiente manera hasta ahora:

Moto C – Gama baja

Moto E – Gama media baja

Moto E Plus – Gama media

Moto G5 – Gama media

Moto G5 – Gama media alta

Moto Z play – Gama media alta

Moto Z – Gama alta.Unocero/hondudiario.

