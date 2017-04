***Las ideas más originales basadas en las tendencias en tintes de pelo de 2017: Raíces amatista, grombré, animal print, pelo geoda… Colores llamativos y diseños espectaculares para las más atrevidas, ¡no te los pierdas!

Cabello geoda

Los diseños geoda están de moda, no solo en el cabello, en artículos anteriores te mostrábamos las tartas de boda más impresionantes estilo geoda y piedras preciosas. Una geoda es una cavidad de la roca cuyas paredes están cubiertas de minerales cristalizados y piedras preciosas. El tinte de pelo estilo geoda se hace sobre todo en cabellos rubios o muy claros por ser donde más destaca esta técnica.

Consiste en teñir un gran mechón de cabello del interior de la melena en un tono que imite a las piedras preciosas, puede ser violeta, turquesa, verde esmeralda, rojo rubí… Al separar el pelo o con el movimiento se verá la imitación de la grieta de color en nuestro pelo, una técnica novedosa y muy original para llevar un color fantasía en el pelo de una manera diferente.

La ventaja del cabello geoda es que no tiene por qué estar visible todo el rato, al estar el color en el interior de la melena lo puedes tapar y lucir cuando quieras. Los colores fantasía son una de las opciones más versátiles cuando queremos innovar con el cabello y teñirlo de manera original como el caso de las raíces arco iris o el flequillo arco iris, dos tendencias con colores fantasía espectaculares.

Pelo verde o green hair

El pelo verde es una de las tendencias en tintes de pelo que más está triunfando. Si te asusta un poco eso del pelo verde, no tengas miedo porque existen muchas maneras de llevarlo y seguro que encuentras alguna que se adapta a ti.

No hace falta que lleves el pelo teñido al completo de verde, puedes llevarlo degradado en varios tonos, solo con las puntas teñidas (estilo mechas californianas), con verdes más llamativos como el verde lima o el verde menta o con tonos pastel. Si tienes el pelo oscuro y no quieres que haya mucho contraste puedes optar por el verde bosque y hacerlo con la técnica ombré, irás a la última y no será necesario un cambio muy drástico.

Como ves, el verde tiene más posibilidades de las que pensabas, atrévete a probarlo y lleva en tu pelo el color de moda de 2017, causarás sensación.

Raíces amatista

Esta espectacular tendencia consiste en teñir las raíces de color amatista, puede ser violeta, púrpura, magenta… un tono que imite a la piedra preciosa amatista. Lo ideal es hacerlo sobre una base de color platino o rubio muy claro para conseguir ese efecto tan espectacular que aporta esta técnica. Si no queréis que el efecto sea tan marcado podéis optar por teñir el cabello en un tono pastel lila o lavanda y marcar las raíces con el color amatista, vuestro cabello acaparará todas las miradas.

Grombré hair

El cabello gris sigue estando de moda y la técnica Grombré hair (grey + ombré) consiste en un degradado de color en tonos grises, se comienza por una base oscura en las raíces y el color va degradando hasta el tono de gris que elijas: puedes acabar en gris plata o en el tono que elijas.

Si quieres llevar un grombré discreto, haz tu degradado dentro de los tonos oscuros o cenizas, si eres más atrevida puedes acabarlo en gris plata o casi blanco. Si no te habías apuntado a la moda del cabello gris porque no te atrevías a llevarlo teñido de gris al completo, este es tu momento, opta por el grombré hair o degradado en tonos grises.

Si eres una apasionada de los colores fantasía y te gusta llevar el cabello a la última, no olvides visitar nuestra galería de fotos con las mejores ideas. Si te ha gustado este artículo, también puede interesarte la tendencia fire hair, el pelo color fuego con el que causarás sensación.ellahoy/hondudiario.

