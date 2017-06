Se ha creado una apología de “odio” contra mí: Mario Zelaya

***Zelaya dijo que “es lamentable ver cómo la gente le gritaba a las patrullas, que ahí van los “ladrones”, cuando aquí en los tribunales no han demostrado que yo me había robado esa gran cantidad de dinero y eso crea un odio no sólo a mi persona, a mi familia y amistades”.

Por: Tania Turcios

Tegucigalpa, Honduras

El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, manifestó que las personas tergiversan las cosas, razón por la que se ha creado una apología de odio contra él.

Zelaya dijo que “es lamentable ver cómo la gente le gritaba a las patrullas, que ahí van los “ladrones”, cuando aquí en los tribunales no han demostrado que yo me había robado esa gran cantidad de dinero y eso crea un odio no sólo a mi persona, sino a mi familia y amistades”.

Añadió que “en el tema del IHSS, primero se hablaba de 7 mil millones de lempiras que se había robado Mario Zelaya supuestamente, pero ahora dicen que eso era endeudamiento”.

Continuó “invito a los medios de comunicación que verifiquen cuantos fallecimientos se reportaron en el Seguro Social, porque esos 3,800 muertos por falta de medicamentos es falso, nosotros sólo tuvimos 1,300 fallecimientos reportados, es normal que personas mueran en los hospitales”.

Zelaya aclaró que “en mi administración era cuando mayor cantidad de medicamentos teníamos, cuando funcionaban todos los quirófanos con el mejor equipamiento biomédico, por lo tanto la mortalidad disminuyó”.

“Yo me considero inocente claramente, con tantas incongruencias, también quiero aclarar que no recibí orden de nadie para crear empresas fantasmas, ni mucho menos sacar dinero del Seguro Social para partidos políticos, esto es en base a la verdad“, finalizó. Hondudiario.

