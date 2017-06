Mario Zelaya no tiene vergüenza decir que el saqueo del IHSS sólo fue de Lps. 300 millones

*** Ferrera, señaló “que poca vergüenza venir con excusas de que no fueron siete mil millones, sino solo dos mil no es la cantidad no importa sino las vidas que se perdieron”.

Por: Alma Banegas

Tegucigalpa, Honduras.

El representante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Juan Ferrera, dijo que Mario Zelaya no tiene vergüenza al expresar que el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), solo fue de dos mil 300 millones de lempiras.

Agregó, “he escuchado esas declaraciones, bueno, de todas maneras un lempira que se robe de las instituciones que pertenecen a los hondureños es ya un ladrón”.

Ferrera , señaló “que poca vergüenza venir con excusas de que no fueron siete mil millones, sino solo dos mil no es la cantidad no importa sino las vidas que se perdieron”.

“por este robo irresponsable murieron muchísimos hondureños y hondureñas, por falta de atención de salud en esta institución”, reiteró.hondudiario.

