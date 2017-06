No dejaré que me roben los votos en las elecciones generales: Salvador Nasralla

***Nasralla, señaló que “para las personas que el día de las elecciones porten manojos de billetes para comprar el voto, de los ciudadanos o los miembros de las Mesas Electorales Receptoras (MER), tendremos vigilancia, y vamos hacer que esta gente corrupta valla a la cárcel de forma inmediata por delito flagrante”.

Por: Tania Turcios

Tegucigalpa, Honduras

El candidato a la presidencia de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, durante la “Gira de la victoria” dijo que no dejará que le roben los votos en las elecciones generales, así como se los robaron en el Partido Anticorrupción (PAC), en los comicios electorales que se desarrollaron el pasado 12 de marzo del presente año.

Nasralla, señaló que “para las personas que el día de las elecciones porten manojos de billetes para comprar el voto, de los ciudadanos o los miembros de las Mesas Electorales Receptoras (MER), tendremos vigilancia, y vamos hacer que esta gente corrupta valla a la cárcel de forma inmediata por delito flagrante”.

De igual manera, el presidenciable explicó “en las votaciones habrá dos planillas de la alianza de Libre además del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), no vamos a votar por los 16 diputados que lleva Atlántida, sólo escogeremos ocho diputados, porque si marcamos el voto es nulo, seleccionaremos los mejores”.

Continuó “la energía de La Ceiba, es la más cara de Honduras, en el gobierno de la Alianza vamos a producirla más barata y la gente pobre que sus ingresos son mínimos no pagará, sobre todo habrá empleo para que los estudiantes no se pierdan, que no emigren a otro país”.

El candidato a la presidencia de la Alianza Opositora advirtió “Vamos a sacar los corruptos de la municipalidad de La Ceiba, la deuda ascendió a 800 millones de lempiras, impagable cuando el presupuesto es de 250 millones de lempiras, ganaremos la Alcaldía de la Ceiba con la Alianza”.

Concluyó “vamos a convertir a la ciudad de La Ceiba, en un verdadero puerto, actualmente lo que tiene es un muelle de cabotaje, donde se gasta mucho dinero para dragarlo por el constante acumulamiento de arena, con la construcción del puerto se generará más turismo, mayores fuentes de empleos y hospitales para atender mejor a los ciudadanos que necesitan del servicio de salud”. Hondudiario.

