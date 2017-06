CLASES. Otro día de clases perdido en la UNAH, por obra y gracia de los encapuchados, a quien tanto defiende el Alto Comisionado del elefante blanco más grande, burocrático e inútil del planeta. No tarda en salir con otro comunicado denunciando la “criminalización de la protesta”. Quién puede creer en un organismo tan parcializado.

ENEE. Bochinche y medio el que Gloria Pérez y compañía llegaron a armar a la ENEE por los “leñazos” a la luz. A una viejita le salió un recibo por 900 mil yucas y casi le da un patatús. Suerte que el gerente salió a recibirlas en plena calle, en carne y hueso, y luego las pasó a sus aposentos. El hombre se comprometió a buscar soluciones.

CABEZAS. A propósito del desmadre de los apagones, JOH mandó a decir desde SPS que, o arreglan un presunto pleito que hay entre funcionarios de la EEH y la ENEE, o rodarán cabezas…¡Vaya, jodido!…No es posible, dijo el candidato de los azules, que se vaya la luz hasta por un día.

PATO. Otra vez volvieron a posponer la sentencia contra Callejas. Estaba para pasado mañana y la trasladaron para el próximo 15 de diciembre. Por suerte está tranquilo y sereno en Florida y lo han columbrado hasta paseando por Disneylandia, foteándose con Mickey Mouse y con el Pato Donald.

MOJE. Tremendo moje el que el presidente Mauricio Fúnez recibió de Odebrecht, la constructora brasileña, según ha confirmado el propio fiscal salvadoreño. Por suerte, el hombre es protegido de “Danielito” –al igual que “carretilla”- y nadie lo puede tocar. Además, no tarda Nasralla en salir diciendo que eso del fiscal de guanacolandia son inventos de los medios.

LIBRETA. Tan buena gente que es el “comandante libreta”. “Jarisito” llegó ayer al TSE, en carne y hueso, a renunciar a su candidatura a diputado por FM para cedérsela a “Toyita”. Qué muchacho más buena onda. Y tanto que hablaban de él cuando andaba con la libreta y la mochilita.

MIEL. Tanto se les quema la miel a los refundidores por poner a Rixi en el TSE, que poco o nada les importa que el otro miembro –para que el número sea impar- lo pongan los cachurecos. Los tendrían cuatro a uno. To be or not to be.

REFORMAS. Qué dirán los ilustres de la alianza –y el rector- sobre esa propuesta de reformas electorales que mandaron de Palacio para elegir a los diputados por distritos y que las mesas electorales ya no sean integradas por furibundos activistas de los partidos políticos, sino, por el TSE. To be or not to be.

TAIWÁN. Panamá también acaba de mandar al carajo a Taiwán y le ha jurado amor eterno a los pekineses. Varela, el “alero” de Martinelli, asegura que lo hace porque son la segunda economía y porque representan el 20 por ciento de la población mundial.