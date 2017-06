SAPO. A la hora de la hora a Iroshka la tiraron a la quinta y el “Pelón 70” se quedó con la cuarta. Por lo menos les fue mejor que a la Blend, que la mandaron a la séptima, y saldría solo si barren con las diputaciones en FM y le pasan por encima al PL, al PN y a Libre. De todas maneras, “piores” nalgas tiene la rana, y así se las besa el sapo.

CORTÉS. Cumplidor el señor de la televisión, porque al final logró meter a su peluche, Juan Manuel Matute, como el primerísimo en las planillas del Pinu en Cortés. Ajá ¿y Redondo? Se suponía que el cofundador del Pac sería el primero. Por eso dicen que nadie sabe para quién trabaja.

ATOL. A Corazón Azul le mandan a decir que no se preocupe y que allí va a aparecer en las planillas refundidoras, aunque sea de la 15 para arriba. Ni así vote por ella toda la comunidad de inmigrantes en USA. ¿Atolito con el dedo?…

CÁLIX. “Jorgito” Cálix, no el refundidor, sino, el exdiputado cachureco por Lempira, exfuribundo ricardista, se fue con la Alianza y manda a decir que Nasralla será el próximo presidente. El hombre dice que afianza su triunfo en la soberbia y la prepotencia de la gente que rodea a JOH, la cual, dice, le costará las elecciones… Será…

MOTO. Quiénes serán dos ministros de la Vida Mejor que están caídos de la moto por lo que pasó en la Villa Olímpica. Do you remember?… Por lo menos no están solos. También hay un diputado por FM que está caído, porque dicen que al muchacho se le pasó la mano con el helio, el día de las primarias.

PLANCHA. Algunas ONG, las que no están politizadas y que no bailan al son de ninguno de los dos bandos, solo esperan que inicie la campaña para comenzar a llamar a la “people” a que no sea carreta de ningún partido político y que, por nada del mundo, vote en plancha, y que mejor escoja sus diputados de todas las planillas.

UNAH. La bulla es que en la UNAH no tardan en haber recontratomas, es decir, tomas de edificios por parte de estudiantes que sí quieren recibir clases y que ya se cansaron de que un grupo de vándalos encapuchados lleguen a cada rato a sacarlos de sus aulas para que se sumen a sus marchas.

EEH. Diputados, funcionarios y dirigencia de base nacionalistas han empezado a presionar para que le den volantín al contrato con EEH. Why?… Los ilustres creen que les puede costar las elecciones, así como cuando el combustible, en tiempos de Maduro, le costó las elecciones a “Pepe” Lobo.

MIKIS. Ajá, y si hay un contrato firmado, con cláusulas y todos los mikis, cómo puercas pensarán hacer. Las víctimas de los apagones lo aplaudirían, pero ¿y la seguridad jurídica? “People” de la EEH y de la ENEE se reunió ayer para ver cómo puercas arreglan el desmadre de tanto apagón.

