Afeitar el vello facial: Peligros y razones para no hacerlo

***Es el último tratamiento de belleza de tendencia en Instagram, pero tenemos serias dudas sobre si es un tratamiento adecuado. Indagamos un poco sobre los peligros y razones para no afeitarse el rostro.

Son varios los centros de belleza que están ofertando el último “tratamiento revolucionario” para acabar con los vellos faciales. En muchos países se llama dermaplaning, pero no es más que un afeitado del vello facial con bisturí (y la aplicación de diferentes productos de belleza que ayudan a dejar la piel lisa y sedosa). La polémica sobre si es un tratamiento de belleza adecuado está empezando a circular.

Qué es el afeitado facial

El afeitado facial se vende en los centros de belleza como una solución temporal para las mujeres con hirsutismo, que debido a desórdenes hormonales cuentan con exceso de vello en el rostro. Además, se supone que es un tratamiento exfoliante, que permite remover todas las células muertas de la piel.

Se trata de un afeitado del rostro tradicional, pero con un bisturí de precisión quirúrgica, que permite deslizarse por la piel cortando hasta el vello más rebelde. En Instagram encontramos miles de ejemplos como este:

Peligros y razones para no hacerse un afeitado facial

La verdad es que aún no hay consenso acerca de los contras específicos del procedimiento de afeitado del vello facial, pero parece que en las redes están circulando varias beauty bloggers y usuarias que han quedado insatisfechas con el tratamiento. Y, como sabemos, las clientas mandan.

Aunque es cierto que tras un dermaplaning bien hecho tu piel queda suave y sin nada de pelusilla facial, parece que a muchas mujeres les irrita la piel del rostro en exceso. Los que ofrecen este tipo de tratamientos aseguran que la irritación es natural debido a que es un procedimiento de exfolación, pero que en un día la piel se calma. Además, se supone que el tratamiento debe ir acompañado de productos calmantes de belleza que ayuden a desinflamar la piel.

Sin embargo, algunas mujeres con pieles sensibles pueden llegar a sufrir de irritación hasta por 3 días, padeciendo los consecuentes dolores cutáneos que esto provoca. De hecho, para el Dr. Anjali Mahto, portavoz de la Fundación de la Piel Británica, el dermaplaning no es el mejor tratamiento ni para eliminar el vello facial ni para hacerse una exfolación, ya que no aporta mejoras con respecto a los tratamientos ya existentes e incluso tiene efectos secundarios para algunas mujeres.

Aunque ya se ha establecido que es un mito que el vello nace más fuerte tras el afeitado, muchas mujeres explican en las redes sociales que sienten que al volver a nacer su vello pincha, por lo que es verdaderamente incómodo a la hora de los saludos con personas de su entorno.

Otra de las consecuencias negativas que parece que tiene el afeitado del vello facial es que favorece la aparición de manchas con el paso del tiempo. El mismo Dr. Mahto asegura que este tratamiento es totalmente contraindicado para pieles con problemas de pigmentación o acné, ya que podrían empeorar después del tratamiento.

Principalmente, es un tratamiento que deben evitar las personas con pieles sensibles, con problemas de acné, pigmentación o enfermedades inflamatorias de la piel, como como la rosácea, el eccema y la psoriasis.

En definitiva, tú eliges si deseas afeitarte el vello facial, pero deberás tener en cuenta que dependiendo de tu tipo de piel puede no ser indicado para tí. Además, es importante que conozcas que existen muchas otros tratamientos faciales para el depilado facial y la exfoliación, que son muy efectivos y no irritan tu piel, como las exfoliaciones con ácido glicólico o la depilación láser, que en el caso del vello facial no es definitiva pero sí más duradera.Ellahoy/hondudiario.

