LUNES. El chiste de hoy: A partir del próximo lunes, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y Tránsito, le cancelarán los permisos y las licencias a los conductores abusivos del transporte interurbano y de carga… Jua… jua… jua… jua… jua…

ATIC. “El Pájaro” ya se dio vuelta en lo plano y ahora jura que él no mató al periodista Víctor Fúnez, y que se echó el muerto a tuto, porque los chepos casi lo malmatan a golpes. Será… Lo bueno es que a la “people” de la ATIC no se le va chancho con mazorca.

MAPA. Sepa Judas porqué, pero la bulla es que en la primera reunión del Consejo Consultivo –el que integran todos los partidos- no hubo ninguna múrmura contra Mapa Soluciones y que algunos más bien le estuvieron echando cumbos. ¿Entonces? To be or not to be.

CALLADITO. Parece que el de la CREE, a quien nadie le cree, no está bien como está. Ya días que no sacaba la cabeza, quizá, por aquello de que calladito, calladito, se ve más bonito. Pero ya volvió a hablar solo para decir que es la ENEE –y no otra- la que debe dar respuesta por todo ese desmadre del mal servicio.

UNAH. Ya días les picaban las manos por volver al relajo en la UNAH. Comenzaron con el 70 por ciento y los complacieron, luego agarraron de bandera la presunta reelección de la rectora, pero la señora les mandó a decir que ya no buscaría otro período, después que no les gustaba Pinto para la H, y así han venido jorobando y jorobando, hasta llegar a lo de esta semana.

CAJERO. Primero le zamparon fuego a un restaurante de comidas rápidas con todo y clientes –aunque los medios de los dueños nunca dijeron ni pío- han causado daños millonarios en varios edificios, últimamente le metieron fuego a un cajero automático, pero todo eso, según el Alto Comisionado, es “derecho a la protesta”. ¡Habrase visto!…

AGUA. La cantaleta del Alto Comisionado, del Conadeh y del club de onegeístas zelayistas: “El derecho a la protesta”, la “no criminalización de los derechos humanos” y, a partir de ayer, la paja será la “violación a la autonomía universitaria”. Bien saben para qué es y qué significa la autonomía, pero, como solo buscan llevar agua a su molino.

ONU. Los vagos encapuchados ahora andan más envalentonados que nunca gracias al apoyo de la enviada de la ONU…Ajá ¿Y los derechos humanos de los miles de estudiantes que sí quieren recibir clases?…Pobre, pueblo, pobre…

TEXAS. Armando Euceda cuenta que él estudio en la Universidad de Texas y allá, un estudiante que ose en tomarse un edificio o en cerrar una oficina, llega la policía, le pone las chachas, se lo lleva al mamo y no hay tales derechos humanos o fiscalía que valga, papa… ¡Ahhhh! Y después lo expulsan. No digamos en Cuba.

