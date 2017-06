Debe investigarse muerte de reos en centros penales “no más impunidad”: Conaprev

***El presidente de Conaprev, expresó que “los hechos no pueden quedar en la impunidad son personas que perdieron la libertad pero no los derechos de rehabilitación, las muertes de reos no deben de darse en ningún centro penitenciario del país”.

Por: Tania Turcios

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Orles Solís, pide al Ministerio Publico (MP), iniciar investigación en la muerte de dos privados de libertad en centro penitenciario de máxima seguridad “La Tolva” ubicada en el Oriente del país.

En ese sentido, Solís manifestó que “el MP es el responsable de la investigación penal pública, de tal manera deberá de actuar de inmediata”.

El presidente de Conaprev, expresó que “los hechos no pueden quedar en la impunidad son personas que perdieron la libertad pero no los derechos de rehabilitación, las muertes de reos no deben de darse en ningún centro penitenciario del país”.

En las últimas 24 horas fallecieron dos reos de manera irregular en ese centro penal de máxima seguridad, quienes fueron identificados como; Julio Cesar Osorio alias el “Black”, miembro de la Pandilla 18, y César Alejandro Chavarría de 19 años. Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...