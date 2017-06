Derecho a protestar no debe poner en riesgo la vida de ningún hondureño

***“Yo puedo estar muy molesto por algo que me incomode y que me afecte, pero nada me da a mí el derecho de ir a atentar contra otro; no le hagas a otro, lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, parafraseó el gobernante.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Juan Orlando Hernández, dijo que “el país debe de tener claridad en dónde está la línea del derecho a la protesta pacífica, a la cual todos tenemos derecho, y cuándo se transgrede esa línea y se atenta contra otros seres humanos”.

Lo anterior fue manifestado por el mandatario hondureño, al referirse a las recientes manifestaciones que se han efectuado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se ha llegado al extremo de incendiar bienes de una institución bancaria (cajero automático), poniendo en peligro a miles de personas que a diario asisten al campus universitario.

“Yo puedo estar muy molesto por algo que me incomode y que me afecte, pero nada me da a mí el derecho de ir a atentar contra otro; no le hagas a otro, lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, parafraseó el gobernante.

Agregó además que a este tema se le debe dar la importancia que se merece, por lo que debe ser debatido sin ligerezas, ya que “esto va a marcar el futuro de nuestra sociedad, si es que queremos vivir en el marco del orden y del respeto a todos; estamos construyendo un nuevo país”, acotó.

Hernández calificó de “inaceptable” que frente a las cámaras de televisión un grupo de supuestos estudiantes transporte un enorme recipiente conteniendo combustible para ser utilizado en una protesta, poniendo en riesgo la vida y la propiedad pública y privada.

“Díganme ustedes, ¿en qué parte del mundo va a ser válida o legal un tipo de protesta como esta?”, preguntó el titular del Poder Ejecutivo, al tiempo que consideró ese tipo de acciones como atentatorias contra la vida misma.

“Tanto tiene el derecho a la vida el que protesta, como el otro ser humano que va pasando por allí, o quiere estudiar o está trabajando y de repente se mira amenazado o en riesgo por las acciones del otro”, cuestionó.

Ligado a acciones de orden político

El presidente Hernández no descartó que, tras las protestas en la UNAH estén grupos políticos opositores, debido a que los propios dirigentes de estos colectivos han manifestado públicamente que vienen manifestaciones con las que pretenden crear anarquía y desorden en el país.

“No lo digo yo, lo han dicho los mismos líderes de ellos, que iban a iniciar una ofensiva para paralizar el país”, argumentó.

En ese sentido, el gobernante apuntó que, de ser ciertas estas versiones, el pueblo hondureño es el llamado a dar un fuerte mensaje en las próximas elecciones, si es que acepta o no este tipo de acciones que atentan contra la gobernabilidad nacional.

El mandatario dijo que por tratarse éste de un año electoral son comprensibles y aceptables algunas acciones opositoras, “pero lo que a esta altura es impensable para mí es que se está tratando de generar anarquía, caos, violencia, como un método de alcanzar un objetivo político”, concluyó.Hondudiario.

