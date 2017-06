Eva Fernández  busca inscribirse como candidata a diputada de Libre

***Fernández dijo que va en la casilla número 17 de las planillas de diputados de LIBRE en sustitución de Coritza Díaz, quien renunció a ese cargo el viernes anterior.

Tegucigalpa, Honduras.

La ex presidenciable nacionalista del movimiento “Corazón azul”, Eva Fernández, llegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de inscribirse como candidata a diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), dentro de la Alianza Opositora.

Fernández dijo que va en la casilla número 17 de las planillas de diputados de LIBRE en sustitución de Coritza Díaz, quien renunció a ese cargo el viernes anterior.

De esta forma, están consolidando la Alianza, dijo la dirigente, luego de aclarar que no ha renunciado al Partido Nacional, “pues somos miles de nacionalistas en resistencia”.

Sostuvo que en el Partido Innovación y Unidad (PINU) y en LIBRE les abrieron las puertas y para ello no le exigieron ponerse una camisa roja o verde.

Los miles de azules que le siguen comprenden que no está dentro del partido de la estrella solitaria porque no ¡la inscribieron como aspirante presidencial y no debido a que ella no quiera estar dentro de sus filas.

“Inhabilitaron mi movimiento solo por el hecho de que estoy en contra de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández”, argumentó.

“Corazón Azul lleva 16 aspirantes a diputados en las casillas del PINU y yo en las planillas de LIBRE apuntó. Consideró que es una lucha de todos los que aman al país, sin importar mucho el número de casilla en que vayan.

“Los miles de nacionalistas, que no respaldan la reelección votarán por mí, al igual que los índecisos y de otros partidos”, vaticinó.Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...