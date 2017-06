Quiero que la Junta Interventora del IHSS demuestre que me robe Lps. 7 mil millones

***En ese sentido, el ex titular del Seguro Social, explicó “una semilla de odio, son los famosos 7 mil millones de lempiras, yo insto a la Junta Interventora del IHSS a que me demuestre públicamente que yo me los robé”.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Zelaya Rojas, exigió a la Junta Interventora que demuestre con pruebas reales que él se robó 7 mil millones de lempiras.

“Desde el inicio de toda esta situación del Seguro Social, se han sembrado dos semillas en el corazón de los hondureños y que han creado odio”, dijo inicialmente Zelaya en declaraciones a Hable Como Habla (HCH).

En ese sentido, el ex titular del Seguro Social, explicó “una semilla de odio, son los famosos 7 mil millones de lempiras, yo insto a la Junta Interventora del IHSS a que me demuestre públicamente que yo me los robé”.

Asimismo, pidió que “también nos faciliten a nosotros, a los abogado y nuestros peritos, estados financieros, de resultado, balances generales y ejecuciones presupuestarias”.

Finalmente señaló que “así como las actas firmadas y selladas por la junta directiva, y si me demuestran con esa documentación que me robe 7 mil millones de lempiras yo voy a aceptar la responsabilidad”.Hondudiario.

