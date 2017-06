Cómo y con qué usar sandalias

***Algunas veces cometemos errores al momento de elegir lo que vestiremos pero en lo que siempre cometemos errores es en usar sandalias, nunca sabemos cómo quedará mejor y también el clima no ayuda mucho pero te mostraremos los mejores looks para lucirlas como debe ser.

Algunas sandalias son muy cómodas y no queremos soltarlas pero no quedan con todo como nosotras creemos que sí. Checa la mejor forma de usar tus sandalias.

Las sandalias son versátiles y confortables, prende a llevarlas, combinarlas y cuidarlas. Zapatos de tacón alto, calzados con plataformas, sandalias bajas tipo gladiador.

El talle correcto. Son muchas las mujeres que eligen un talle más para sus sandalias tipo flip flops, y terminan arrastrando los pies al caminar. Algo muy poco elegante. Por el contrario, si te quedan ajustados, al finalizar el día querrás botarlas a la basura.

La forma para ti. Si tus pies son delgados y largos, no elijas sandalias en punta, porque harán que parezcan infinitos. Si son pequeños y más bien anchos, procura que sean descubiertos a los lados y evita las tiras, para dar una imagen más estilizada.

El material. Si tienes tendencia a transpirar, evita los materiales como la goma, el plástico o el cuero artificial. En cambio, opta por otros absorbentes o por calzados con revestimiento interior de algodón o lino.

Skinny jeans

Este tipo de pantalón queda con todo. La mejor forma de que luzcan tus sandalias es doblando un poco el pantalón de abajo.

Boyfriend Jeans

Si lo tuyo es andas de pantalón siempre, también puedes usarlas con set upo de pantalón holgado. Te sugiero que no sean unas sandalias ostentosas ya que el pantalón lo es; así sólo recatarás tu look.

Vigila la temperatura. Si hace demasiado frío o está nublado, seguramente las sandalias no serán la mejor opción. No solo porque puedes pescar un resfrío, sino porque además darás la impresión de no saber combinarlas como corresponde.

Faldas

No con todas las faldas lucen bien unas sandalias, si la falda es muy corta usar sandalias bajas te hará ver chaparrita, sin embargo si tus sandalias tienen tacón todo será diferente.

Las sandalias son buena opción para utilizarlas con pantalones cortos y si son acampanados es mucho mejor.

Puedes optar por un short de tiro alto o normal, con cualquier short quedan bien.

Las sandalias son comodísimas y para los viajes ni se diga pero siempre hay reglas que debemos seguir aunque no nos guste.

Opta por éstos estilos y olvídate de sentirte incómoda porque crees que no va. No olvides una de las reglas básicas: no uses sandalias con calcetines

A partir de aquí se abre todo un mundo de posibilidades, ya que muchísimas firmas del mercado han apostado por la sobriedad.

