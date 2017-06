Neyfer Perdomo, un estudiante de excelencia que sin ver continúa superando obstáculos

***Neyfer es uno de los 21 estudiantes galardonados en la cuarta edición del Premio Oro a la Excelencia Académica Padre José Trinidad Reyes otorgado por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Tegucigalpa, Honduras.

“Soy una persona discapacitada y siempre pasé por obstáculos como la discriminación, pero ahora tengo muchos amigos y me han dicho que les he servido de inspiración para alcanzar sus sueños”, dijo el estudiante Neyfer Perdomo Ortiz.

Neyfer, no vidente, de 12 años de edad, es estudiante del CEB Príncipe de Asturias, de Comayagüela, y su índice académico es de 97 por ciento. Dice que sus mejores aliados son su bastón y sus cuadernos.

Al pequeño estudiante se le infla el pecho cuando le hablan de su madre, Iris Ortiz López, con quien comparte su misma deficiencia.

“Mi madre es mi mayor inspiración; ella me pide que sea mejor que ella, porque es una buena estudiante en lenguas extranjeras”, contó Neyfer.

Una dura noticia

A los 11 meses la vida le cambió a Neyfer, cuando los médicos le diagnosticaron retinoblastoma bilateral (cáncer en la retina en ambos ojos).

Fue un momento duro, relató Neyfer, pero aseguró que nunca renunció a sus sueños, pues la derrota no está registrada en su diccionario.

“Estoy consciente que soy un ejemplo y espero que los jóvenes que están estudiando no se echen para atrás y que se sigan esforzando porque al final siempre hay una recompensa”, relató Neyfer, mientras pide el favor que le deletreen el mensaje de su medalla, que dice: “Premio Oro a la excelencia académica Padre José Trinidad Reyes”.

Su sueño

“Mi sueño es ser abogado, esa carrera me llama mucho la atención”, dijo entre risas, y “espero lograrlo, porque no me voy a conformar”.

Además, no perdió la oportunidad para agradecer a la pareja presidencial, pues el año pasado recibió una vivienda de parte del programa Vida Mejor.

“Agradezco mucho al presidente Juan Orlando Hernández por preocuparse por nosotros y reconocemos su esfuerzo por querer cambiar el país; que sepa que nosotros queremos una Honduras diferente”, destacó.

Una madre orgullosa

Doña Iris Ortiz López dijo sentirse orgullosa de su hijo Neyfer y que este momento es especial, porque “siempre he creído en las capacidades de mi hijo”.

“Cuando los doctores me dieron la noticia de que Neyfer sufría lo mismo que yo… no lo podía creer. Fue una noticia muy tremenda, porque ningún padre quiere lo peor para sus hijos”, relató la madre de Neyfer.

“Pero me siento orgullosa de mi hijo, yo creo en él, porque es un niño muy aplicado. Mi meta es apoyarlo y seguir adelante”, indicó.

Y finalizó diciendo que si Neyfer ha cumplido sus sueños todos lo pueden hacer. "El mayor obstáculo está en la mente y confiando en Dios se pueden lograr los sueños".

