Presentan la versión Plus del LG G6 y éstas son sus características

***Más memoria, lector de rostros y mejoras en la autonomía son algunas de las novedades del nuevo teléfono.

Tegucigalpa, Honduras.

Hace unos meses fuimos partícipes de la presentación del LG G6 que se llevó a cabo en el Mobile World Congress de Barcelona, mostrando uno de los teléfonos más interesantes del mercado en ese momento por la gran pantalla que incluía el equipo. Y hoy la compañía coreana ha presentado la versión vitaminada del dispositivo a la que llama LG G6 Plus.

Sin embargo, las diferencias respecto a la versión “normal” que se vende ya en varios mercados del mundo incluido México no varía mucho en relación a lo presentado hoy por LG. Y es que esta nueva versión Plus tendrá 128 GB de almacenamiento interno y no 32 como el modelo actual, e incluirá unos audífonos de alta calidad B&O Play para poder aprovechar el sistema de sonido de alta fidelidad Quad DAC que incluye el G6 en algunos mercados como el de México.

Y a pesar de que no son las únicas novedades, sí son éstas las características exclusivas del G6 Plus, ya que las mejoras que LG ha implementado en el software terminarán llegando a todos los demás modelos del G6 del mercado en las próximas semanas, las cuales son:

Face Print: Nueva opción de seguridad que nos permitirá desbloquear nuestro teléfono a través del reconocimiento facial tal y como lo hacen los actuales Galaxy S8 y S8+.

Low Power Consumption: Tecnología desarrollada en conjunto por Qualcomm y Google la cual tiene la tarea de reducir el consumo de batería en el día a día a través del uso inteligente de procesos con las aplicaciones en segundo plano.

Covered Lens: La última novedad en software del LG G6 Plus será la de mandar una notificación al usuario cuando éste haya tapado total o parcialmente la cámara del equipo al momento de tomar una foto.

El precio del nuevo estandarte de LG aún no se hace público, pues la empresa ha comunicado que se dará a conocer por mercado en cuanto esté disponible, y aunque tampoco ha mencionado nada acerca de su distribución sí han sido claros en que el LG G6 Plus no estará disponible en todos los mercados donde ya se vende el G6.

Otra de las cosas que se han anunciado es la nueva gama de colores para ambos modelos en el mercado, los cuales ahora incluyen el color azul y cobre, o como LG los llama, Optical Terra Gold y Optical Marine Blue, pero que también estarán disponibles solo en ciertas regiones del mundo.

LG G6

Respecto a México, LG nos ha comentado que hay buenas probabilidades de que este teléfono llegue a nuestro país, sin embargo aún no hay información oficial que confirme la llegada del LG G6 Plus a México, por lo que los mantendremos informados de cualquier información relevante sobre este nuevo teléfono.unocero/hondudiario.

