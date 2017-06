Operación “Tormenta de Fuego VI” supervisó y cerró negocios en Tegucigalpa y SPS

***La Fiscalía consiguió los siguientes resultados: En San Pedro Sula se produjo el cierre definitivo de la Planta Municipal Procesadora de Carne PROMUCA, decisión que se da a partir de resolución administrativa por parte de SENASA, así mismo fiscales reportan el cierre temporal de la Purificadora de Agua “Neptuno”.

La Operación “Tormenta de Fuego VI” cerró con una ejemplar jornada de actuaciones de agentes de tribunales adscritos a la Fiscalía de Protección al Consumidor y Tercera Edad, luego que más de cincuenta inspecciones se realizaron a farmacias, plantas procesadoras de carne y empresas embotelladoras de agua.

En los operativos se sumó personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM), SENASA y otras dependencias, hizo posible una vez más hacer valer el respeto a los derechos de los consumidores y personas adultas mayores quienes se encuentran protegidos en virtud de la existencia de Leyes Especiales que protegen a estos sectores de la población.

La Fiscalía consiguió los siguientes resultados: En San Pedro Sula se produjo el cierre definitivo de la Planta Municipal Procesadora de Carne PROMUCA, decisión que se da a partir de resolución administrativa por parte de SENASA, así mismo fiscales reportan el cierre temporal de la Purificadora de Agua “Neptuno”.

Por otra parte, en lo que respecta a los hallazgos en farmacias, las inspecciones indican que en su mayoría sus propietarios y el personal responsable del funcionamiento de las mismas en efecto están cumpliendo con los descuentos que por Ley le corresponden a las personas adultas mayores, no obstante, algunos serán citados para comparecer ante los juzgados de policía por no tener sus permisos de operación vigentes por un lado y por otro por no contar con licencias sanitarias en regla, en otros casos no estaba a la vista el Libro de Quejas.

En cada visita efectuada los equipos de trabajo se aseguraban que los medicamentos estuviesen en condiciones óptimas de ser puestos a disposición del público, así mismo que los descuentos que por Ley corresponden se aplicaran correctamente, que hubiese un adecuado control y manejo de los procesos para la purificación del agua que se vende la población y que por supuesto su calidad fuese incuestionable.

Sin embargo, se documenta un caso en la que sólo a una empresa embotelladora se le dejó un total de 35 recomendaciones para ser cumplidas en el término de 30 días, en total siete plantas y o empresas que venden agua y las disponen al público fueron inspeccionadas el día de hoy, de estas acciones se desprenderá el seguimiento respectivo por parte de la autoridad administrativa a efecto que los representantes de las mismas cumplan con la serie de recomendaciones que oscilan entre 7 y 9 por empresa visitada.

Con esta operación la Fiscalía de Protección al Consumidor una vez más confirma que no cesará en su intención de cubrir todo el territorio nacional hasta hacer que los derechos de los consumidores y personas adultas mayores se respeten, sin importar la condición de quienes infrinjan la Ley y en el marco de un debido proceso hará cuanto esté a su alcance por representar y defender los intereses generales de la sociedad.Hondudiario.

