Outfits con gorra que tienes que llevar

***No muchas chicas se atreven a añadir una gorra a cualquiera que sea su outfit. Como que nos han hecho creer que estas prendas sólo se le ven bien a los chicos o si usas ropa deportiva ¡pero no es así!

Tegucigalpa, Honduras.

Las gorras tienen mucho más para ofrecernos, pero nosotras tenemos que dejarlas hacer su magia. Y para ello sería genial que te atrevieras a usarlas con los outfits que por lo general llevas a la escuela.

Si eres nueva en esto de las gorras, podrías comenzar con un outfit deportivo, así le vas tomando confianza.

Si piensas usar un look súper sencillo, es momento de añadir una gorra. Lo realzará divino.

No tienes que buscar gorras de mujer, ve a la zona masculina por lo general hay modelos más geniales.

Así que deja ya de estigmatizarlas, aprende a usarlas y dales una oportunidad porque son extremadamente lindas y sensuales.

Usa una de tu tamaño

Si te queda chica te apretará tanto que hasta la cabeza te dolerá y obvio terminarás odiándolas. Si la eliges grande se te caerá al primer soplo de aire, la sentirás enorme, se te desacomodará; es decir será un desastre. Así que checa la talla y pruébatela, o bien elige de las que son ajustables.

Prueba varios estilos

Hay infinidad de colores, estampados, telas, texturas, formas. Si una no te convence pruébate muchas más. Seguro que encuentras una que te enamore.

Intenta varios peinados

Llévala con el cabello suelto, con trenzas, con una coleta etc. El punto es lograr que te veas hermosa y que te sientas cómoda.

Cuida la ocasión no el outfit

Las gorras se ven bien con absolutamente todo, no las dejes sólo para los días en que usas ropa deportiva. No tienes que preocuparte porque vaya a combinar porque lo va a hacer es un hecho. Más bien cuida la ocasión.

Tu actitud

Póntela y vete al espejo pero con una actitud positiva, porque si te miras con la idea ya en la mente de que te verás mal, pues entonces no lograrás nada.

Y por último algo importante…

Si ya de plano todos los consejos anteriores no te funcionan entonces la del problema eres tú y no las gorras. Ya tienes algo en contra de ellas y hay dos opciones, una es seguir intentando y tratar de cambiar la idea que tienes de ellas y dos, no usarlas jamás sabiendo que te pierdes de algo realmente bueno.Eslamoda/hondudiario.

