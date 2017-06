En lugar de empañar el proceso electoral los políticos deben fortalecerlo: Mauricio Oliva

*** En ese sentido, Oliva “pidió dedicarse a fortalecer el proceso y no seguir en esta actitud de destrucción porque esto no se trata de quién gana o quién pierde, se trata de que el compromiso de un verdadero demócrata es con la institucionalidad, con el proceso democrático y hacia ahí se debe caminar, aunque reconoció que el proceso no es perfecto”.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, manifestó que los políticos que están amenazando y tratando de empañar el proceso electoral, deben de contribuir a fortalecerlo.

Así mismo, dijo “el problema con la empresa que se encarga de transmitir los resultados electorales preliminares debe resolverse desde el punto de vista técnico y científico pues no se trata de un conflicto político”.

Oliva señaló “todos los partidos políticos, por lo menos el nuestro, tiene un centro de cómputo paralelo que nos permite recabar en tiempo record los resultados electorales, entonces si alguien quiere alterar los mismos, nosotros estamos en la capacidad de decir, mire ese resultado no es coherente con el que tenemos nosotros y establecer una estimación”.

Consideró “que ese problema de la transmisión de resultados electorales preliminares debe resolverse técnicamente porque no se trata de un conflicto político”.

En ese sentido, “pidió dedicarse a fortalecer el proceso y no seguir en esta actitud de destrucción porque esto no se trata de quién gana o quién pierde, se trata de que el compromiso de un verdadero demócrata es con la institucionalidad, con el proceso democrático y hacia ahí se debe caminar, aunque reconoció que el proceso no es perfecto”.

Añadió “la victoria contundente que tuvo el ex presidente Porfirio Lobo, nadie la cuestionó y se fue ahorita a elecciones internas bajo el mismo mecanismo y todo mundo acepta el resultado, aunque considera que el proceso es perfectible y él no tiene ningún problema en que lo cambien o no lo cambien y si hay que hacerlo, hay que hacerlo pronto, pero con un concepto técnico y científico, no con caprichos”.hondudiario.

