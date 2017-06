“Yo Juan Orlando Hernández estoy listo para seguir la batalla”

*** Hernández anunció que extraditados después de cumplir pena en EE.UU deberán a pagar sus delitos en Honduras y que los problemas no son para llorar, son para enfrentarlos y así lo estamos haciendo.

Tegucigalpa, Honduras

Las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, fueron desbordadas por una “marea azul” de más de 90 mil personas que se trasladaron desde distintos sectores del país para acuerpar la marcha realizada este domingo por el Partido Nacional (PN), denominada “Con paso firme hacia la victoria”, donde el apoyo y la demostración de respaldo al candidato nacionalista, Juan Orlando Hernández fueron más que evidentes.

Actividad que fue precisa para que Hernández planteara una serie de temas en pro del país, entre ellas el anuncio de la solicitud realizada al gobierno de Estados Unidos para que las personas que han sido extraditadas –luego de pagar sus condenas- puedan ser retornadas a Honduras para que también aquí paguen los delitos.

Así también la petición al Congreso para que agilice la aprobación de las reformas a la ley de tarjetas de crédito, así como realizar un llamado enérgico para que los hondureños no se vean afectados con los altos cobros de la energía y el anuncio de la llegada de las Zonas Especiales de Empleo.

Y a la voz de “Estamos listos”, y ante la respuesta “estamos más que listos”, comenzó la gran actividad a la altura del Hospital Escuela en la capital con rumbo al Comité Central del Partido Nacional (CCPN), donde los máximos líderes nacionalistas esperaban a la multitudinaria agrupación de personas.

Las pancartas y los gritos eufóricos en apoyo a Hernández fueron una constante durante el recorrido, hasta llegar al punto de cierre de la actividad, donde Hernández, junto a los líderes nacionalistas agradecieron el respaldo otorgado.

El candidato presidencial, dio las gracias a los miles de nacionalistas que se apersonaron a la actividad, también a cientos de personas independientes que han decidido darle su apoyo y le han pedido que continúe en esa mística de trabajo en pro de los más desposeídos.

“Gracias al Señor por permitirnos ver esta `marea azul`”, dijo Hernández, al tiempo que agradeció a los líderes, a la estructura y a miles de hondureños por creer que “el único vehículo para consolidar las grandes transformaciones de Honduras, para dar dignidad a su pueblo que tanto ha sufrido, es el Partido Nacional” y también pidió un aplauso para los miembros del movimiento nacionalista Monarca.

También dijo sentirse honrado de los logros obtenidos en el pasado proceso electoral interno, mismos que no solo fueron informados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino también fueron verificados por los observadores que arribaron al país, resultados que quedaron “en los ojos, en la mente y en la conciencia de todos los hondureños, diciendo que no hay otro partido más grande y más fuerte que el Partido Nacional de Honduras”.

Ante la multitud y los gritos al unísono, les indicó “yo Juan Orlando Hernández, ni estoy cansado y estoy listo para seguir la batalla hasta lograr que el Partido Nacional vuelva a colocar esa bandera azul en las astas de la Casa Presidencial”.

A ellos les dijo “desde la ciudad capital, vamos a trabajar, a dar alma vida y corazón para ganar arrolladoramente el próximo 26 de noviembre, unidos todos. Amigos y amigas apóyenme a los candidato a diputados, no me manden a la presidencia con las manos atadas, necesitamos tener mayoría en el Congreso”, puesto que esa será la manera en que los programas para los más pobres continúen.

SEGURIDAD

El presidenciable aprovechó para hacer un anuncio en cuanto a las medidas de seguridad que serán implementadas.

“Hoy quiero decirlo con claridad meridiana -de cara ustedes y el pueblo Hondureño- que: No están contentos -como era de esperarse- los miembros del crimen organizado, los delincuentes comunes, no están contentos a los que les hemos tenido que poner reglas y orden -porque éste debe ser un país de orden y de respeto a los demás-, no están contentos aquellos que no cumplían sus obligaciones y las han tenido que cumplir, no están contentos los que han sido extraditados para ir a enfrentar la justicia otros países, no están contentos y eso es normal”.

En tal sentido agregó que “esos grupos están conspirando y lo han venido haciendo y lo van a seguir haciendo para que sacar al Partido Nacional, para sacarnos a nosotros porque no quieren que continuemos en el poder de la nación consolidando un país en paz y tranquilidad.

En ese sentido, anunció que “ya estamos con Estados Unidos para que aquellos que han ido a confesar los crímenes allá y a otros países, los que han dicho que ellos se hacen responsables de decenas muertes y asesinatos -está bien que enfrenten la justicia allá y paguen por los delitos que deben allá¬- pero aquí también deben delitos y una vez que paguen allá tienen que venir a pagar aquí porque así debe, eso es lo justo para Honduras”.

Además Hernández estableció que así como lo prometió, está cumpliendo con el combate a la corrupción e impunidad, “eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo, aquí como decía mi tío Jacobo Alvarado ¿para qué tanto brinco sí el terreno es parejo?, aquí hay leyes, orden y esa es la hoja de ruta, no hay que buscar de dónde”.

Indicó que antes de asumir la presidencia “sabíamos antes de tomar decisiones que iba a haber tropiezo en el camino, que iban a ver reacciones del mundo criminal, que iban a hacer esto y lo otro y que iban a haber amenazas, pero cuando usted está haciendo lo justo -eso dice doña Elvira, mi madre- si usted está encomendado a Dios, siga porque es lo justo y es lo que hay que hacer”.

En tal sentido, expresó que aunque “puedan decir que van a haber valladares, piedras en el camino, que nos van a tirar puerta, que van a hacer esto y lo otro y le digo ¿Quién dijo miedo?, como quieran quiero y cómo se pongan puedo, porque es lo que Honduras necesita, no es sólo Juan Orlando Hernández, es la madre que perdió a su hijo, es la muchachita que fue abusada de que nadie le hace justicia, es el luchador que le quitan su dinero los extorsionadores, es aquel humilde campesino que trabaja la tierra y llega alguien del crimen organizado y le dice tenés que vendérmela por un lempira, eso no es justo”.

Por tal razón, el candidato indicó que en materia de seguridad “ya saben lo que van a esperar de Juan Orlando Hernández: es un país en paz y tranquilidad, próspero, que genere oportunidades inversiones desde el más grande hasta el más pequeño pero que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en un país donde puedan desarrollarse con libertad, buen trabajo, buena salud, oportunidades, educación y eso sólo se logra con seguridad y respetando unos a otros eso es el compromiso nuestro y del Partido Nacional. ¿Estamos listos para seguir en esa ruta?”.

ENERGÍA

Así, líder nacionalista también se refirió a un tema toral, los cobros de la energía eléctrica, y les dijo a los “a los empresarios que le venden energía a la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) a altas cantidades, cómo es que en los medios de comunicación piden que se arregle lo de la ENEE y no empiezan por casa”.

En tal sentido y de manera enérgica llamó “bájenle el precio y así se le tiene que trasladar a la gente más humilde. Todos esos que han estado acostumbrados desde la ENEE, desde afuera a borrar las deudas de la ENEE, esa deuda es con el pueblo hondureño, no me la vuelven a borrar, porque el que yo encuentre en la investigación, personalmente le voy entregar al Ministerio Público la información para que proceda, porque no es justo”.

A renglón seguido, Hernández también hizo un llamado “a esa empresa nueva que está por ahí haciendo las mediciones le voy a decir algo: no se vale que una señora ayer le salía el recibo por 100 Lempiras y al siguiente mes le sale por 3,000, eso es un robo y no se puede permitir, eso hay que arreglarlo, se trata de hacer lo justo”.

Indicó que “todos queremos un buen sistema eléctrico y hay que arreglarlo porque los que ahora andan en la oposición no hicieron lo que tenían que hacer y tenemos que arreglarlo ¬-como diría un amigo mío¬- “ese gran desmadre” que nos dejaron en la ENEE”. Sin embargo exteriorizó que cuando ellos como gobierno miran los problemas “no son para llorar, sino para arreglarlos”.

Y aunque aceptó que tomará su tiempo, al final “vamos a tener un sistema eléctrico justo y como debe ser, de eso se trata el impulso del Partido Nacional de Honduras”.

El aspirante a la presidencia también urgió al Congreso Nacional (CN), específicamente a la Comisión de Dictamen que agilice el trabajo para la aprobación de las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito.

“Hay un gran yugo que está sobre los hombros de muchas familias luchadoras de clase media y son los altos intereses de muchos avorazados, a través de las tarjetas de crédito, hoy le digo a los diputados de la Comisión de Dictamen del Congreso: agarren conciencia, agarren valor y hagan lo que tengan que hacer, pero ya es suficiente lo que ha sufrido Honduras”.

Exigió “pongámosle un alto a esa alta tasa de interés de las tarjetas de crédito que desgraciadamente es la más alta de Centroamérica, no me dejen a la pobre gente pagando el mínimo mensual y ellos no saben que aunque lo paguen mensualmente nunca saldrá de esa deuda”.

A la vez les indicó que “yo estoy listo para hacer lo que tenga que hacer, ocupo del Congreso el apoyo para poder hacer justicia a aquellos que han estado viviendo situaciones difíciles -muchos han optado por el suicidio- por esa situaciones tan adversas, también le digo la tarjeta de crédito es buena pero cuando es justó lo que se cobra, no hay que satanizarlas”.hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...